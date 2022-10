Ardooise Kermiscrossers kregen de weergoden aan hun kant

Een moddervormende bui in de voormiddag en opklaringen in de namiddag als het publiek naar Ardooie moest afzakken. Wat wil je als organisator nog meer qua weersomstandigheden?

Op kermisdonderdag liep Ardooie warm voor de jaarlijkse kermiscross. Vanaf 12 uur gingen de Masters en de amateurs van start in een cross die de reputatie heeft om niet alleen een snelle maar ook een moddercross te zijn. En die modder was er op de verwachte plaatsen aanwezig. Een malse bui in de voormiddag had daarvoor gezorgd en naarmate de ronden verstreken werd er meer geploeterd, vooral ter hoogte van de VIP-tent.

Naarmate de namiddag vorderde kwam het publiek talrijker opdagen en toen de dames en de heren elite van start gingen, was er een behoorlijke opkomst te noteren niettegenstaande de groten uit de crosswereld dit jaar op het appel ontbraken. Het weer zat overigens mee om van een aangenaam crossweertje te spreken.

Op de parkings overigens nogal wat Nederlandse nummerplaten. Een verwachte Nederlandse overwinning bij de dames was er echter niet. Blanka Vas, een Hongaarse, was de beste. Bij de mannen won Quinten Hermans met veel overmacht.