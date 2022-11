Abram Stockman is de trainer van toptalent Viktor Vandenberghe: “Het sterkste punt van Viktor? Hij heeft een enorm grote motor”

Hij startte met veel ambities, maar werd elfde. Het EK voor junioren in Namen bracht niet wat Viktor Vandenberghe ervan verwacht had, maar trainer Abram Stockman kan er zeker mee leven. “Dit is veelbelovend.”

De naam doet u ongetwijfeld een belletje rinkelen. Jawel, Abram Stockman is zelf ook wielrenner. En nog een goeie ook. De 26-jarige Waregemnaar maakt al drie jaar deel uit van een continentaal team uit Duitsland. In 2022 reed Abram zichzelf meerdere keren in beeld tijdens onder meer de Ronde van Turkije en de Deutschland Tour. “Die wedstrijden in het buitenland zijn het leukste aspect aan mijn bestaan als wielrenner. Zo heb ik toch al een deeltje van de wereld op de fiets kunnen zien: Iran, Marokko, Turkije, Rwanda nu ook. Dat ik dit jaar in Duitsland in de vroege vlucht met mijn broer Michiel en Harm Vanhoucke van Lotto-Soudal zat, was heel speciaal. Tien jaar geleden zijn we alle drie begonnen bij de nieuwelingen van KSV Deerlijk. Een prachtige herinnering.”

Trainer bij Vitori

Terwijl tweelingbroer Michiel zijn fiets aan de haak hangt, zal Abram in 2023 in het peloton actief blijven. “Ik kan wel nog niet zeggen bij welke ploeg, maar het zal sowieso opnieuw op continentaal niveau zijn. Ik ben als trainer verbonden aan het sportmedisch centrum Vitori van Alphonse Vermote in Zwevegem. Mijn tijd bestaat uit trainen en werken. Als ik geen heb om te trainen, kruip ik op de rollen en kan ik de twee combineren. Broer Michiel wordt nu mijn collega bij Vitori. We hebben samen onze master in de bewegingswetenschappen behaald. (lacht) Onze wegen scheiden dus bijna niet.” Abram begeleidt renners van recreant tot topsporter. “Maar mijn focus ligt vooral op junioren en beloften. Daar gaat mijn voorkeur naar uit. Op die leeftijd kan je nog veel bereiken met renners.” Sinds afgelopen zomer begeleidt Abram ook Viktor Vandenberghe, vorige winter als eerstejaars vierde op het EK veldrijden en dan ook één van de favorieten om afgelopen weekend in Namen Europees goud te veroveren. Dat lukte niet. De Vichtenaar moest vrede nemen met plek elf. “Hij zat na de start voorin, maar kreeg op een verkeerd moment een lekke band en is achter de feiten beginnen aan te hollen. Viktor is nog van plaats zestien naar elf kunnen opschuiven, maar kwam vervolgens ten val. Het zat niet 100 procent mee. Natuurlijk was hij niet erg tevreden, maar als je op een EK met een elfde plaats ontgoocheld bent, is dat veelbelovend voor wat er nog komt. Nu gaat de riem er even af. Pas dan vliegen we er weer in.”

Als je op een EK met een elfde plaats ontgoocheld bent, is dat veelbelovend

Leuk weetje: zowel Abram Stockman als Viktor Vandenberghe heeft een duidelijke link met WestSprint, het prestigieuze regelmatigheidsklassement van De Krant van West-Vlaanderen dat sinds 2001 de beste jeugdwielrenners uit onze provincie bij de nieuwelingen, junioren en beloften in de bloemetjes zet en met prijzen overlaadt. Een nog leuker weetje: Abram Stockman presteerde in WestSprint voorlopig straffer dan het toptalent dat hij momenteel zelf begeleidt en beter probeert te maken. In 2018 moest hij bij de beloften immers alleen een ongenaakbare Stan Dewulf, op het voorbije WK in Wollongong nog meesterknecht van Remco Evenepoel en Wout van Aert, voor zich dulden. Onder meer Mauri Vansevenant eindigde wel ruimschoots achter hem. Vandenberghe liet als wegrenner ook al mooie flitsen zien, maar als belofte tweede in WestSprint eindigen, is niet voor iedereen weggelegd. Een mooie uitdaging.

Werken in de vakantie

Stockman is alvast lovend over de kwaliteiten van Vandenberghe. “Hij heeft veel horse power, zoals we zeggen. Een enorm grote motor. Als je naar zijn crossen kijkt, is hij degene met de meest constante rondetijden. Zijn verval is beperkt. Hij presteert heel regelmatig, zonder al te veel uitschieters. Zijn progressie is heel moeilijk te voorspellen. Dat is met elke atleet zo. Ik zie zeker nog marge. Als je naar zijn tijdritten kijkt, zit hij nog niet zo aerodynamisch op zijn fiets. Hij gaat nog naar school en werkt tijdens de vakantieperiodes. Zo zijn er niet veel coureurs. Viktor heeft geen zittend gat. Zijn sterkste punt is zijn inhoud. In zijn tweede helft in een tijdrit kan hij meer vermogen leveren dan iemand anders. Dat vertaalt zich ook in de cross, waar zijn laatste ronde vaak de snelste is. Ja, ik zie er een dikke coureur in.”