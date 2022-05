Stan Dewulf wint 66ste Sint Elooisprijs Ruddervoorde na een korte solo

Reactie Stan Dewulf: “Wist dat ik op die plaats moest aanvallen”

“Toen ik mijn demarrage inzette, wist ik dat we ons op een moeilijke passage bevonden. Het moest daar gebeuren, wou ik nog kans maken om te winnen”, verklaarde Stan De Wulf (AG2R Citroën) dinsdag na zijn zege in de Sint-Elooisprijs. “Enkel op die plaats kon ik enig verschil maken met de rest. Maar je kan wel de intentie hebben om te gaan aanvallen op die of die strook, of het dan ook gaat lukken weet je nooit. Gelukkig was dat dus wel het geval.”

Een kopgroep van elf kleurde de finale, terwijl het peloton toch hemel en aarde bewoog om aansluiting te vinden. “De samenwerking in onze groep was voortreffelijk. Ik denk dat iedereen wel zijn deel van het werk opknapte. Tom Devriendt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) en ikzelf namen de rest op sleeptouw. Toen het peloton fel naderde, was het wel echt nodig om enkele lijnen uit te zetten. We trokken op het juiste moment het tempo nog eens fiks de hoogte in. Ik ben dan twee keer gaan aanvallen. De eerste keer werd ik snel gegrepen. De tweede keer was het raak. Ik wist dat ik vol moest doorgaan, want ik zat helemaal alleen van de ploeg, terwijl die van Sport Vlaanderen-Baloise met drie waren”

“Dit weekend rijd ik in Bretagne de Boucles de l’Aulne – Châteaulin, een koers die ik vorig seizoen won. Na een stage staat dan voor mij de Dauphiné op de agenda.” (Belga)