Stan Dewulf na bekendmaking Tour-parcours: “Hopelijk met Greg en Oli naar de Tour”

Stan Dewulf debuteerde afgelopen zomer in de Ronde van Frankrijk. In een dienende rol bij AG2R reed hij La Grande Boucle meteen uit. Een ervaring die naar meer smaakt, zo vertelde hij donderdag na de voorstelling van het parcours voor 2023 in Parijs.

“Iedereen die begint te fietsen, kijkt ernaar uit om ooit de Tour te mogen rijden. Om dan zelf in dat peloton te mogen meerijden, is speciaal. De Grand Départ in Kopenhagen met die massa volk was echt een kippenvelmoment”, blikt hij terug. “Natuurlijk hoop ik dat nog eens te mogen beleven en hopelijk kan ik dan zelf ook eens dichter in de uitslag eindigen, maar wel altijd met in het achterhoofd dat ik een dienende rol voor Ben (O’Connor) heb.”

Drie Belgen

Greg Van Avermaet moest deze zomer van de ploegleiding aan de kant blijven tijdens de Tour. Dewulf hoopt de wedstrijd volgend jaar aan de zijde van zijn ervaren teamgenoot te kunnen rijden. “Ik heb verlengd bij deze ploeg want ik voel mij hier goed. Samenwerken met kopmannen als Greg en Oli (Oliver Naesen) is super. Het zijn heel harde werkers en ik kan veel van hen leren. Het zou prachtig zijn als ik met hen allebei de Tour kan rijden.”

Baskenland

ASO stelde donderdag het parcours van de 110e Tour voor. De 24-jarige Dewulf kon het wel smaken. “Het is een mooi parcours. Zeker de start in het Baskenland kan meteen spektakel opleveren want die is best wel lastig. De Pyreneeën volgen ook snel en misschien komen er daardoor al vroeg verschillen in het klassement. Dat kan ruimte geven aan vluchters en misschien liggen er dan kansen voor baroudeurs zoals ik die dan wat meer vrijheid krijgen.”