Shari Bossuyt negende in scratch op EK baanwielrennen

Op de eerste dag van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen is de Bellegemse Shari Bossuyt woensdagavond als negende geëindigd in de scratch. Goud ging naar de Portugese Maria Martins.

De scratch werd beslist in de finale van de 40 ronden lange wedstrijd, waarin Martins en de Spaanse Eukene Larrarte wegreden van de rest. Larrarte moest op de streep met zilver tevreden zijn, de Poolse Daria Pikulik werd derde.

Shari Bossuyt, die afgelopen winter werd afgeremd door een sleutelbeenbreuk, speelde geen hoofdrol en finishte als negende van de negentien deelneemsters. Later op dit EK komt Bossuyt ook nog in actie in de ploegkoers (met Lotte Kopecky) en in de puntenkoers.

De laatste Belg die woensdagavond in actie komt tijdens de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Grenchen is Jules Hesters, en dat in de afvallingskoers.