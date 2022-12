Shari Bossuyt loopt sleutelbeenbreuk op tijdens training

Shari Bossuyt (22) heeft op training een sleutelbeenbreuk opgelopen. Dat blijkt uit foto’s die de renster van Canyon-SRAM Racing dinsdag op Instagram plaatste.

Bossuyt werkte een training af op de piste, maar die eindigde in mineur. Het is nog niet duidelijk hoe lang ze buiten strijd is.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De Bellegemse kan terugblikken op een geslaagd 2022. Op de baan veroverde ze samen met Lotte Kopecky de wereldtitel in de ploegkoers. Op de weg werd ze onder meer tweede in de Lotto Belgium Tour en pakte ze de zilveren medaille op het Belgisch kampioenschap tijdrijden.