West-Vlaamse renners moeten op zoek naar nieuwe ploeg na B&B-fiasco:“Gebrekkige communicatie”

Het zijn niet de leukste dagen voor Jens Debusschere (33). Momenteel bereidt hij zich in het Spaanse Calpe wel voor op het nieuwe seizoen, maar dat doet de voormalige Belgische kampioen met erg veel muizenissen in het hoofd. Zijn ploeg B&B Hotels houdt er namelijk mee op nadat een ambitieus plan als een luchtbel kapotsprong.

Ex-renner Jérôme Pineau, die ooit nog voor Quick-Step een etappe won in de Giro, droomde ervan om van de Franse B&B-ploeg een stabiele World Tour-ploeg te maken. Hij wilde daarvoor een ploeg bouwen rond sprinter Mark Cavendish en mikte in zijn eerste jaar op een budget van een vijftiental miljoen euro.

Pineau kreeg het financiële plaatje echter nooit rond, waarna hij maandag definitief de stekker uit zijn project trok. De Franse ploeg houdt daarmee op te bestaan. En dat is dramatisch nieuws voor West-Vlamingen Eliot Lietaer (32), Jordi Warlop (26) en Jens Debusschere, die nu op minder dan een maand van de seizoensstart op zoek moeten naar een nieuwe ploeg. Die laatste doet het relaas van een veelbelovend project, dat uiteindelijk op een sof uitdraaide.

Zoom

“Vorige vrijdag hadden we met de ploeg een teammeeting via Zoom. Iedereen dacht dat we nieuws zouden krijgen over hoe de ploeg er volgend seizoen zou gaan uitzien, over het materiaal waarmee we zouden gaan rijden en over de structuur van de ploeg. Alleen ging het uiteindelijk over iets helemaal anders. Teammanager Jérôme Pineau deed er zijn plannen uit de doeken. Of althans hoe het had moeten lopen. Hij vertelde over hoe het contact met de stad Parijs – die zich mee als naamsponsor aan het team zou binden – tot stand was gekomen en hoe de sponsoring er had moeten uitzien, maar vooral ook over hoe dat alles in oktober plots was afgesprongen.”

“Geen goed nieuws dus. Iedereen zat er wat verweesd en miserabel bij, want wat hij toen vertelde, was voor ons renners een enorme verrassing. In oktober waren we nog samengekomen met de ploeg voor volgend jaar. Zelfs Mark Cavendish, die voor de ploeg zou komen rijden, was erbij. Alles was toen nog koek en ei en de sfeer zat heel goed. Nu blijkt echter dat de deal met Parijs een week later om politieke redenen, wat die ook moge zijn, is afgesprongen en dat nog iemand zich even later terugtrok waardoor alles als een kaartenhuisje in elkaar gestort is.”

Late communicatie

“We hadden bepaalde zaken ook wel al horen waaien, maar van paniek was er desondanks geen sprake. Jérôme bleef strijdvaardig en gaf aan dat hij volop bezig was om oplossingen te zoeken. Hij was er écht van overtuigd dat het goed zou komen en geloofde dat hij nog wel voldoende geld zou vinden om zijn plannen te realiseren. Bijgevolg geloofden wij ook dat we nog wel een ploeg zouden hebben voor komend seizoen, de vraag was alleen hoe die er zou uitzien. Misschien heeft Jérôme daar zijn hand wel overspeeld. Hij geloofde te hard in iets wat er (nog) niet was. Als manager moet je misschien iets minder naïef zijn en verder kijken dan enkel de positieve signalen.”

“Al kan ik hem dat op zich niet echt kwalijk nemen. Zoiets kan gebeuren en hij is er nu zelf ook het hart van in. Dit was een project waar hij jaren aan gebouwd heeft, maar dat in een paar maanden in duigen is gevallen. Alleen kan je dan op zijn minst wel deftig en duidelijk communiceren, wat nu allesbehalve het geval was. Hij liet steeds uitschijnen dat alles goed zou komen en dat hij de boel zou kunnen redden.”

“Tot de bom tijdens de meeting op 2 december helemaal gebarsten is. Na alle miserie was hij nog wel op zoek gegaan naar voldoende middelen – er wordt gesproken van zo’n 15 à 20 miljoen euro – om toch op zijn minst te kunnen financieren wat hij de renners allemaal beloofd had, maar dat is hem dus niet gelukt. Die avond deelde hij daarom ook mee dat iedereen een nieuwe ploeg mocht zoeken.”

“Sowieso is dat rijkelijk laat, veel te laat. Als je begin december plots op zoek moet naar een nieuwe ploeg, dan moet je realistisch zijn. Nu nog een nieuwe ploeg vinden, is allesbehalve een gemakkelijke opgave. Het is echt hopen een kwestie van hopen dat je nog ergens onderdak vindt.”

Jens Debusschere had nog een doorlopend contract bij B&B Hotels, maar moet nu door de hele situatie toch op zoek naar een nieuwe ploeg. © BELGA

Geen garantie

“Ik had nog een doorlopend contract, waardoor ik ook eerst moest afwachten wat er met de ploeg zou gebeuren . Er was immers een kans dat de ploeg zou verdergaan op lager niveau met de renners die nog een contract hebben, maar dat blijkt nu toch niet zo te zijn. Sowieso was het dan een raadsel geweest hoe ons programma er had uitgezien, want op een week tijd alles regelen is onbegonnen werk. Ergens voelde ik de laatste dagen ook wel aankomen dat het verhaal van B&B zou stoppen, want maandag had er eigenlijk al meer nieuws moeten zijn, maar dat kwam maar niet. Tot woensdag.”

“Nu begint het echt moeilijke werk pas, want ik besef maar al te goed dat niet iedereen nog een plekje zal kunnen vinden. Mijn makelaar is ondertussen dag en nacht bezig om een oplossing te zoeken, maar voorlopig nog zonder resultaat. Hij is een uitstekende makelaar, maar mirakels kan hij niet verrichten natuurlijk. De meeste kernen zijn al samengesteld en ploegen waar misschien nog een plekje vrij is, moeten ook nog het budget hebben om er iemand bij te nemen. En naast de 24 jongens van B&B zijn er overigens nog jongens die hopen op een kans ergens. Ook voor hen wordt het nu plots nog een pak moeilijker. Nu er plots een volledige ploeg vrijkomt, is de miserie compleet. Net daarom is er ook geen enkele garantie dat ik nog aan een ploeg zal geraken. Ik hoop dat ik nog op tijd ben om alsnog ergens een kans te krijgen, maar dan zal het toch wat moeten meezitten.”

Calpe

“Uiteraard lig ik wakker van mijn toekomst, ja. Het is gissen hoe het verder zal gaan. Er is op dit moment veel onwetendheid en dat is frustrerend. Gelukkig kan ik hier in Calpe, waar ik op stage ben met Eliot Lietaer die in dezelfde situatie zit, mijn gedachten wat verzetten. We kunnen bij elkaar terecht, want we maken hetzelfde mee. Normaal gezien vertrokken we zaterdag op stage met de ploeg, maar Eliot en ik besloten om al een week eerder te vertrekken zodat we rustig kunnen opbouwen en nog een tweetal dagen konden rusten om dan zaterdag met goede moed aan de ploegstage te beginnen. Nu is het evenwel anders uitgedraaid en gaan we vrijdag of zaterdag naar huis om verder te zoeken naar een nieuwe ploeg.”

“Toch kwam deze week Spanje niet ongelegen. Als je thuiszit is de goesting om vijf uur te gaan trainen met dit weer minder groot in vergelijking met hier en daarnaast worden we hier ook minder geconfronteerd met alle beslommeringen. Al weten we wel wat gedaan wanneer we thuiskomen.”