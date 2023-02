Tim Merlier verslaat Caleb Ewan in millimetersprint in UAE Tour

Tim Merlier (Soudal – Quick Step) heeft de eerste rit in de UAE Tour (WorldTour) op zijn naam geschreven. Hij haalde het na 151 km tussen Al Dhafra Castle en Al Mirfa in een millimetersprint vóór de Australiër Caleb Ewan (Lotto Dstny). Een fotofinish moest uitsluitsel brengen.

Voor de 30-jarige Merlier is het zijn tweede seizoenszege. Hij won eerder deze maand de eerste etappe in de Ronde van Oman.

De Brit Mark Cavendish (Astana) werd derde vóór de Nederlander Olav Kooij (Jumbo-Visma). Wereldkampioen Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) reed in de waaieretappe attent voorin en maakte deel uit van de eerste groep met twaalf renners. Hij werd achtste. Het grote peloton kwam binnen op zowat een minuut.

Merlier is meteen ook de eerste leider in de vijfde UAE Tour.

“Ik reed een goede sprint en ik had nog een goede jump op het eind”, aldus Merlier, “maar Caleb kwam vanuit het wiel en dan weet je dat hij gevaarlijk is. Het was heel nipt, ik zag het zelf ook niet en uiteindelijk moesten we lang wachten op een uitslag, maar ik ben blij dat ik gewonnen heb. Deze zege doet deugd, zeker na zo’n zware wedstrijd.”