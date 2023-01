Stefano Museeuw wordt prof bij Go Sport-Roubaix Lille Métropole

Zijn vader bouwde een palmares uit om u tegen zeggen, maar zelf moet Stefano Museeuw (25) het voorlopig doen met enkele ereplaatsen. “Het is niet mijn doel om beter te worden dan mijn pa”, zegt Stefano, die komend seizoen als prof uitkomt voor het Franse GO Sport-Roubaix Lille Métropole.

Stefano Museeuw begon zijn wielercarrière als crosser, maar focust zich al enkele jaren op de weg. In 2020 en 2021 was hij aan de slag bij Beat Cycling. Vorig jaar reed de Gistelnaar voor Minerva, dat na het overlijden van eigenaar Filip Carpentier opgedoekt werd. Museeuw moest op zoek naar een nieuwe ploeg en vond onderdak bij het Franse Go Sport-Roubaix Lille Métropole. “Ik heb zelf heel lang gewacht met de zoektocht. Ik sprak heel lang met Beat, maar dat werd niets. Jammer, want ik had de jonge gasten veel kunnen leren, maar blijkbaar zagen ze dat daar niet. En de dag dat ik een afspraak in Roubaix had, belde Bas Tietema me. Alleen wilde ik ditmaal niet in een nieuw project stappen, omdat ik het intussen al genoeg heb meegemaakt heb dat mijn ploeg er na één seizoen mee ophoudt. Roubaix is een keuze van de zekerheid.”

“Het Frans getinte programma staat me aan, met meer wedstrijden bergop. Vorig jaar reed ik goed in het Circuit de Wallonie. Op dat type parcours kom ik het best tot mijn recht. Ik ben vrij snel aan de meet, maar niet de snelste. Op een iets selectiever parcours, zoals de GP Chôlet, kan ik nog iets dichter eindigen, geloof ik. Bij Roubaix geniet ik in 2023 van een profstatuut. In december zijn we al eens op ploegstage naar Altea gegaan en op 7 januari keer ik terug. Vanaf 14 januari zal de rest van de ploeg zich bij mij vervoegen. Mijn eerste wedstrijd wordt een eendagskoers in Valencia op 23 januari. In februari staan er geen wedstrijden voor mij op het programma, waardoor er een nieuwe stage volgt. Begin maart hervat ik in de Waalse openingskoers Le Samyn.”

Ontevreden over 2022

Museeuw kijkt ontevreden terug op 2022. Buiten een zevende plaats in de Ronde van Overijssel (UCI 1.2) en verre ereplaatsen in de Elfstedenronde en Heistse Pijl kwam hij niet in de uitslagen voor. “Mijn basis was niet goed”, legt hij uit. “In de winterperiode heb ik corona gekregen zonder dat ik het wist. Ik ben blijven doortrainen, wat voor mijn basisconditie heel erg nefast is geweest. In het begin van het seizoen heb ik nogmaals corona gehad, maar toen wist ik het wel en heb ik na enkele dagen rust de trainingen kunnen hernemen. Ook in het tweede seizoensdeel zat het niet mee, want na een zware val in Koolskamp zat mijn campagne erop.”

Alleen in april 2022 presteerde Museeuw op niveau. “Net in die maand overleed Filip. Ik wilde in zijn eigen koers een mooie prestatie leveren, maar net toen reed ik op het beslissende moment lek. Ik was toen nochtans echt in goeie conditie, want de week ervoor had ik mijn beste waarden ooit op een inspanningstest laten optekenen. In mei ging het nog redelijk in de Ronde van België, maar tegen het Belgisch kampioenschap op de weg in Middelkerke van eind juni was het beste er helemaal af. Die basis, hé.”

Zoon van Johan

Als zoon van gewezen wielerkampioen Johan Museeuw moet het niet altijd makkelijk zijn. “Ik heb daar het voorbije jaar iets vaker bij stilgestaan dan de jaren ervoor”, merkt Stefano op. “Maar ik heb intussen geleerd om vooral de positieve kanten te bekijken. Net omdat papa zo’n groot palmares heeft, kan ik er mee van profiteren. Er zijn natuurlijk ook nadelen aan mijn familienaam verbonden, maar ik moet niet te veel kijken naar wat andere mensen over mij denken. Het is niet mijn doel om beter dan mijn vader te worden. Ik wil zelf zover mogelijk geraken. Ik stel mijn eigen doelen en spiegel me niet aan mijn vader. Sinds het overlijden van Filip Carpentier, die een goeie vriend was, heb ik geleerd om zoveel mogelijk van de mooie dingen in het leven te genieten.”