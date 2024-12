“Ik heb het voorbije wegseizoen ‘s nachts vaak wakker gelegen”: Jordi Warlop wil pechvol 2024 achter zich laten

Jordi Warlop (28) heeft zijn eerste campagne bij Soudal Quick-Step achter de rug. De naar Roeselare uitgeweken Stuivekenskerkenaar blikt echter niet zo tevreden terug, want door gezondheidsproblemen was hij maandenlang op de sukkel. “Maar ik besef dat achteruit kijken geen zin heeft. 2025 wordt een belangrijk jaar voor mij.”

Het carrièreverloop van Warlop mag gerust opmerkelijk genoemd worden. Als jeugdrenner behoorde hij zelfs tot de internationale top. Als junior werd Warlop in 2014 vice-Europees kampioen op de weg in het Zwitserse Nyon achter de Italiaan Edoardo Affini, die intussen voor Visma-Lease a Bike rijdt en zich dit jaar tot Europees kampioen tijdrijden kroonde.

Na zijn profdebuut in 2018 kwam Warlop drie seizoenen uit voor Sport Vlaanderen-Baloise, waarna hij in 2022 voor het Franse B&B Hotels-KTM verkaste. De Stuivekenskerkenaar had er een contract voor twee seizoenen, maar eind 2022 moest teammanager Jérôme Pineau toegeven dat hij geen nieuwe hoofdsponsor vond en zijn renners op zoek mochten naar een andere werkgever.

E-mail naar Lefevere

Warlop stuurde prompt een e-mail naar Patrick Lefevere met de vraag of die een plekje voor hem had in zijn opleidingsteam. Lefevere, die Warlops resultaten al van bij de jeugd op de voet volgde, hapte toe en na een prima 2023 mocht de West-Vlaming vorige winter de stap hogerop naar het WorldTourteam van kopmannen Remco Evenepoel en Tim Merlier zetten. Warlop werd vooral aangetrokken om in dienst van de Wortegemse sprinter te rijden. 2024 begon voortvarend, want in de AlUla Tour en de UAE Tour was Merlier, met Warlop als één van zijn ploegmaats, meteen goed voor vijf ritzeges. “Ik begon het seizoen inderdaad goed, maar daarna is het fout gelopen”, geeft Warlop aan.

“2025 wordt voor mij een heel belangrijk seizoen”

“In Tirreno-Adriatico heb ik problemen met mijn slaap gekregen. Heel raar. Er is nooit gevonden wat de oorzaak daarvan was. Daarna kreeg ik plots last van een slapend linkerbeen dat na enkele inspanningen voortdurend verzuurde. Het is een lange zoektocht geweest, tot in de maand juni, om te weten te komen waar de oorzaak lag: de piriformis, een spier die aan de achterkant van het lichaam met de rug verbonden is, zat voortdurend te duwen en zorgde voor die verzuring en slaperigheid. Er is meteen een behandeling opgestart, waarna ik vrij snel van de problemen verlost raakte. Maar intussen had ik natuurlijk wel veel tijd verloren.”

In juli trok Warlop met Soudal-Quick-Step op hoogtestage naar San Pellegrino in Noord-Italië. “Ik ben daar niet slecht, maar ook niet goed van terug gekomen”, geeft hij aan. “Pas eind augustus kwam ik er weer door en gelukkig heb ik in september het seizoen op een positieve manier kunnen afsluiten. Zo ben ik met een goed gevoel de winter kunnen ingaan. Ik weet nu dat ik opnieuw mijn niveau haal.” Intussen werden Warlop en zijn vrouw Jolien in september ook voor de eerste keer papa en mama van een dochtertje. “Vooral voor Jolien is het sindsdien pittig geweest, maar natuurlijk is de komst van Estée iets heel moois.”

Strandraces

Intussen is Warlop alweer volop aan trainen in functie van het nieuwe seizoen. Het plan is om in december en januari enkele strandraces af te werken. Twee winters geleden werd Warlop zelfs Belgisch kampioen in die discipline in Bredene, waar de strijd om de driekleur dit jaar opnieuw zal plaatsvinden, op 22 december. “Ik doe het graag en het zijn ook nog eens goede inspanningen tijdens de wintermaanden.”

Van 9 tot en met 22 december trekt hij met Soudal-Quick-Step ook op stage naar Spanje. Daar zal zijn programma voor 2025 besproken worden. “Normaal zal ik opnieuw deel uitmaken van de groep rond Tim Merlier. Vroeger kon ik vaker voor mezelf rijden, maar ik werk graag in dienst van een kopman, zeker als dat voor iemand als Tim is. 2024 was geen evident jaar voor de ploeg. Tim en Remco kenden een topseizoen, maar hopelijk gaat het ook voor de andere renners, onder wie mezelf, komend seizoen in stijgende lijn. 2024 was het slechtste seizoen uit mijn carrière. Ik heb er vaak van wakker geleden, maar hoe je het ook draait of keert: achteruit kijken heeft weinig zin. Ik ben volgend jaar einde contract. 2025 wordt belangrijk voor mij”, aldus nog Jordi Warlop.