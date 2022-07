Herbeleef hier de overwinning van Yves Lampaert in Roeselare

Yves Lampaert heeft dinsdag onder ruime publieke belangstelling het na-Tourcriterium in Roeselare gewonnen. Hij haalde het na een sprint met twee van groene trui Wout van Aert. De Brit Thomas Pidcock vervolledigde het podium. Tiesj Benoot werd vierde, voor Guillaume Van Keirsbulck.

1/65 © VDB 2/65 © VDB 3/65 © VDB 4/65 © VDB 5/65 © VDB 6/65 © VDB 7/65 © VDB 8/65 © VDB 9/65 © VDB 10/65 © VDB 11/65 © VDB 12/65 © VDB 13/65 © VDB 14/65 © VDB 15/65 © VDB 16/65 © VDB 17/65 © VDB 18/65 © VDB 19/65 © VDB 20/65 © VDB 21/65 © VDB 22/65 © VDB 23/65 © VDB 24/65 © VDB 25/65 © VDB 26/65 © VDB 27/65 © VDB 28/65 © VDB 29/65 © VDB 30/65 © VDB 31/65 © VDB 32/65 © VDB 33/65 © VDB 34/65 © VDB 35/65 © VDB 36/65 © VDB 37/65 © VDB 38/65 © VDB 39/65 © VDB 40/65 © VDB 41/65 © VDB 42/65 © VDB 43/65 © VDB 44/65 © VDB 45/65 © VDB 46/65 © VDB 47/65 © VDB 48/65 © VDB 49/65 © VDB 50/65 © VDB 51/65 © VDB 52/65 © VDB 53/65 © VDB 54/65 © VDB 55/65 © VDB 56/65 © VDB 57/65 © VDB 58/65 © VDB 59/65 © VDB 60/65 © VDB 61/65 © VDB 62/65 © VDB 63/65 © VDB 64/65 © VDB 65/65 © VDB 1/65 © VDB 2/65 © VDB 3/65 © VDB 4/65 © VDB 5/65 © VDB 6/65 © VDB 7/65 © VDB 8/65 © VDB 9/65 © VDB 10/65 © VDB 11/65 © VDB 12/65 © VDB 13/65 © VDB 14/65 © VDB 15/65 © VDB 16/65 © VDB 17/65 © VDB 18/65 © VDB 19/65 © VDB 20/65 © VDB 21/65 © VDB 22/65 © VDB 23/65 © VDB 24/65 © VDB 25/65 © VDB 26/65 © VDB 27/65 © VDB 28/65 © VDB 29/65 © VDB 30/65 © VDB 31/65 © VDB 32/65 © VDB 33/65 © VDB 34/65 © VDB 35/65 © VDB 36/65 © VDB 37/65 © VDB 38/65 © VDB 39/65 © VDB 40/65 © VDB 41/65 © VDB 42/65 © VDB 43/65 © VDB 44/65 © VDB 45/65 © VDB 46/65 © VDB 47/65 © VDB 48/65 © VDB 49/65 © VDB 50/65 © VDB 51/65 © VDB 52/65 © VDB 53/65 © VDB 54/65 © VDB 55/65 © VDB 56/65 © VDB 57/65 © VDB 58/65 © VDB 59/65 © VDB 60/65 © VDB 61/65 © VDB 62/65 © VDB 63/65 © VDB 64/65 © VDB 65/65 © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB © VDB

Voor deze 12e editie daagde een enorme mensenmassa op. Het deelnemersveld was dan ook indrukwekkend met ene Wout van Aert die voor het eerst in eigen land zijn groene trui van de Tour de France mocht showen.

Wegens de sponsorverplichtingen in Nederland bij zijn Jumbo-Visma, eerder op de dag, werd Wout zelfs met de helikopter overgevlogen naar West-Vlaanderen. Van Aert kwam pas een kwartier voor aanvang van het criterium aan.

Het podium. © KURT DESPLENTER BELGA

Daarna ging het in een rotvaart naar de viptent, volgde een moment met de media waarna de Wout-mania ten top steeg toen de man in het groen zijn opwachting maakte voor het grote publiek.

Hoog tempo

Het na-Tourcriterium van Roeselare werd afgetrapt met een individuele tijdrit over één ronde. Daarin trok Jelle Wallays het laken naar zich toe. Wout van Aert werd tweede en Yves Lampaert, de winnaar van de eerste tijdrit in de Tour en zodoende drager van de eerste gele trui, eigende zich de derde plaats toe.

Van bij de start lag het tempo hoog in het criterium. Guillaume Van Keirsbulck en Jelle Wallays beukten de finale helemaal open. Tiesj Benoot nam het peloton op sleeptouw en liet de twee gouwgenoten niet veel voorsprong nemen.

Tiesj Benoot,Wout Van Aert en Yves Lampaert. © KURT DESPLENTER BELGA

Met nog zes ronden te rijden, flitste Wout van Aert naar het tweetal. Toen de dj met dienst de decibels en beats optrok, ging het dak er helemaal af bij de wielerfans. Er vormde zich een kopgroep met zes, waar Jelle Wallays, Guillaume Van Keirsbulck, Tom Pidcock, Tiesj Benoot, Wout van Aert en Yves Lampaert deel van uitmaakten.

Benoot muisde er op drie ronden van het einde even vanonder, maar werd snel gegrepen. Bij het weerklinken van de bel versnelde Van Aert. Enkel Yves Lampaert was nog bij machte om naar ‘Wout van Vert’ te rijden. In de daaropvolgende sprint haalde Lampaert het. Hij bezorgde Roeselare zo een wilde en lange nacht.

Toch maar mooi gedaan

“Het is niet evident om Wout van Aert te kloppen in de sprint, maar ik heb dat toch maar mooi gedaan”, zei Lampaert. “Ik kreeg vleugels toen ik het publiek op de publiciteitsborden hoorde kloppen en men mijn naam scandeerde. Met wat aanmoedigingen kan een renner altijd iets meer. Vandaag was dat het geval.”

Wout Van Aert. © KURT DESPLENTER BELGA

“Ik houd hier een supergevoel aan over. Let wel, gisteren in Aalst was het ook fantastisch. Maar hier had ik toch nog wat meer supporters aan mijn zijde. Ik werd hier echt als een held ontvangen. Kippenvel en genieten. Wat een ambiance.”

“Ik ga nog twee criteriums in Frankrijk rijden, maar die koppel ik wel aan wat vakantie. Het is een zware en lastige Tour geweest. Ook die twee criteriums, Aalst en Roeselare, hakken er best in.”

Rust nodig

Wout van Aert moest zijn meerdere erkennen in Yves Lampaert. De stem van de groene trui klonk na afloop heel schor. De vermoeidheid na een lange zware Tour en her en der plichtplegingen eisen ook zijn tol bij Van Aert. “Ik heb bijna geen stem meer. Ik heb echt rust nodig. Maandag al heb ik veel geslapen.”

Yves Lampaert. © KURT DESPLENTER BELGA

“Vandaag was er de ontmoeting bij de sponsor en daarna dit criterium. Nu rechtstreeks naar huis en het bed in. Ik ben helemaal kapot, maar toch heb ik wel genoten van deze avond in Roeselare”, besloot Van Aert.

Joran Wyseure. © KURT DESPLENTER BELGA