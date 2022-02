Arbeider zonder hoogtevrees vangt uiltje op oude hoogspanningslijn in Brugge

Aan de Wagelwaterstraat in Brugge bruiste het deze week van de werkzaamheden. De kabels van de oude hoogspanningslijn werden weggehaald, zodat de metalen constructies in april tegen de grond kunnen gaan. De werken vonden ’s nachts plaats om hinder te voorkomen. Voor de arbeiders, die tientallen meters in de lucht op materiaal moesten wachten, lieten de nachtelijke uren zich ook voelen. Een van hen vond hoog in de lucht toch een manier om bij het wachten even de ogen te kunnen sluiten…

Deze afbraakwerken vormen het sluitstuk van het Stevin-project van Elia, dat elektriciteit van de windparken op zee aan land moet brengen. Hiervoor werd tussen 2015 en 2018 maar liefst 21 kilometer aan nieuwe hoogspanningslijnen (380kV) gelegd en tegelijkertijd 53 kilometer aan hoogspanningslijnen (150kV) in de regio afgebroken. Een groot deel van de nieuwe kabels ligt, waar dat technisch mogelijk was, ondergronds.