Gianni Meersman (Alpecin-Fenix): “Alsof Vermote nooit weg was”

Ook al was hij thuis, Gianni Meersman (36) zat na de Ronde van Vlaanderen in het winnende kamp. De ploegleider bij Alpecin-Fenix zag de West-Vlamingen rond Mathieu van der Poel hun taken perfect uitvoeren. “Een hele sterke Julien Vermote gezien”, glunderde Meersman. “Hij hield zich heel lang staande. Vijftig, zestig kilometer van de finish zag ik hem nog altijd op de voorposten. Precies alsof hij daar nooit weg was.”

Nochtans heeft Vermote, nadat hij een volledig seizoen inactief was, een lange weg moeten afleggen om te staan waar hij nu is. Met Xandro Meurisse en Gianni Vermeersch werd MvdP bij Alpecin-Fenix nog door twee andere West-Vlamingen bijgestaan. “Xandro kwam ten val, jammer, maar ook dat hoort bij de koers. Toch keerde hij terug en kon hij nog wat werk opknappen. Gianni schoof in de buurt van de Valkenberg mee. Zodat hij niet moest werken en z’n ploegmaats in de achtervolgende groep evenmin.”

Drive slaat over

De rest deed Mathieu van der Poel. Meersman zag hem, na een inactiviteit van drie maand, in Coppi & Bartali de basis leggen voor zijn successen in Waregem en Oudenaarde. In de Italiaanse rittenkoers won hij op indrukwekkende wijze de vierde etappe. “Winnen is altijd leuk. Voor de renner, de ploeg, de entourage, maar ook voor de mensen van het team die op een andere locatie aan de slag zijn. Een overwinning leidt tot een bepaalde drive die overslaat op iedereen. Alleen is winnen nooit makkelijk.”

Deze week is Meersman aan de slag in Circuit de Sarthe, een vierdaagse rittenkoers in Frankrijk, met onder meer Meurisse en De Tier. “Voor hen de laatste voorbereiding op de Waalse klassiekers”, aldus Meersman die ook in de Brabantse en Waalse Pijl het stuur van de volgwagen in handen neemt. “Sportdirecteur in een wegploeg: ik vond mijn ding. Ik ben Jurgen Mettepenningen dankbaar dat hij mij drie jaar terug de kans gaf om in zijn veldritploeg aan de slag te gaan. Anders zat ik niet meer in de koers.” (HF)