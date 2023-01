‘Dwars door Vlaanderen’ start opnieuw aan het Stationsplein van Roeselare

Op woensdag 29 maart start de wielerklassieker ‘Dwars door Vlaanderen’ opnieuw in Roeselare. Voorheen was de ‘Grote Markt’ de uitvalsbasis, voor de tweede keer start men straks aan het Stationsplein.

“Door de werken aan ons stadhuis is bijvoorbeeld de Botermarkt niet beschikbaar voor de ploegbussen”, opent schepen van Sport José Debels (CD&V). “Vandaar dat we terug geopteerd hebben om deze te stallen aan de ‘Kop van de Vaart’. Op die manier geraken ze gemakkelijk aan de startplaats die opnieuw aan het Stationsplein ligt. Vorig jaar werd deze positief geëvalueerd door zowel de UCI als het stadsbestuur. Van daaruit gaat het richting Beversesteenweg waar aan de begraafplaats van onze gewezen wereldkampioen Jempi Monseré het officieel startschot zal gegegeven worden. Van daaruit gebruikt men de normale wegen om uiteindelijk in Waregem aan te komen na goed 5,5 uur.”

Voorbereiding

De logistieke voorbereiding is volop bezig. “Gezien onze startplaats al vastligt tot 2025 kunnen we jaarlijks binnen de stad dezelfde strategie hanteren zoals de vorig jaar. Een precies aantal medewerkers hierop kleven is heel moeilijk maar laat duidelijk zijn dat de stad klaar is voor de start van dit wielergebeuren.”

‘Dwars door Vlaanderen’ start reeds sinds 2007 in de Rodenbachstad. “Toen hebben we met veel plezier de start van deze klassieker overgenomen van Kortrijk. Dit was toen in mijn eerste jaar als sportschepen. Ik wil echter de pluimen niet volledig op mijn hoed steken want mijn voorganger Geert Messiaen had toen al de eerste contacten gelegd. Bedoeling is dat deze start een hoogtepunt blijft voor onze wielerregio.”

Om namen van mogelijke ‘starters’ naar voor te schuiven, is het nog te vroeg. “Daarover is het nog windstil bij de organisatie. Zij wachten wellicht op de selecties die er over enkele weken aankomen, maar sowieso zullen enkele toppers zich willen voorbereiden op de Ronde van Vlaanderen op 2 april.” (SBR)