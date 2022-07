Dovy Natourcriterium op dinsdag 26 juli in Roeselare: “Opnieuw koersen langs pleinen”

Op dinsdag 26 juli vindt het twaalfde Dovy Natourcriterium plaats in de Roeselaarse centrumstraten. Omstreeks negen uur ’s avonds weten we wie de opvolger wordt van de Brit Mark Cavendish.

De organisatoren van het Dovy Natourcriterium pakken op dinsdag 26 juli uit met een mooi programma. “We beginnen aan het sportieve feest om vier uur”,vertelt voorzitter Thomas Verhaeghe van Roeselare Koerst. “Dan starten de nieuwelingen hun wedstrijd en om vijf uur is er Natour 4 kids. Dit is een organisatie van het museum van de wielersport Koers. Jonge rennertjes rijden op het Polenplein een hindernissenparcours en mogen dan nadien een rondje rijden op het echte parcours van het criterium.”

Aangepast parcours

“Het parcours is een samensmelting geworden van het normale parcours en het covidparcours van de vorige editie. We hebben dan vastgesteld dat het leuk is, zeker ook voor de horeca, om de renners langs de Roeselaarse pleinen te laten rijden en we hebben dat nu ook zo veel mogelijk geprobeerd. We starten op het De Coninckplein aan de vroegere Sint-Amandskerk, vervolgens gaat het rond de Moermanparking waar ons VIP-dorp is en via de Cichoreistraat en de Kokelaarstraat gaat het de Noordstraat in. We rijden dan voorbij de Grote Markt, slaan de Patersstraat aan het College in en dan gaat het via de Botermarkt naar het Polenplein waar we eveneens rond rijden om dan via de Sint-Alfonsusstraat aan de Paterskerk te komen. Vervolgens nemen we de Delaerestraat tot de Ooststraat die we afrijden tot de Henri Horriestraat. Via deze straat komen we opnieuw in de Sint-Amandsstraat en de aankomstlijn bij het De Coninckplein.”

Pop-up museum

“De voorstelling van de renners gebeurt om half zes op het De Coninckplein en om zes uur neemt de eerste renner de start voor de 1ste Rodenbach Chrono. Het Dovy Natourcriterium begint om zeven uur en om half tien is er de podiumceremonie op het De Coninckplein. Ook dit jaar pakken we op de Moermanparking uit met een mooi aangeklede VIP-tent met een groot terras en tribune. Er is de mogelijkheid om deel te nemen vanaf een uur ’s middags aan een VIP-diner of men kan ook vanaf vijf uur naar het VIP-dorp komen.”

“Helemaal nieuw dit jaar is ons pop-up museum in het begin van de Ooststraat. We tonen daar vier truien van echte toppers die nog in Roeselare hebben gereden: de gele trui van Bernal, de bolletjestrui van Majka, de groene trui van Hushovd en de regenboogtrui van Sagan. Ook zal daar de fiets te zien zijn waarmee Chris Froome in 2016 de Ronde van Frankrijk won. Bezoekers kunnen er eveneens deelnemen aan een wedstrijd waarmee drankbonnen voor het Dovy Natourcriterium te winnen vallen.”

“We zijn nog op zoek naar jeugdbewegingen of verenigingen die een handje willen toesteken op 26 juli, onder meer voor het bedienen van de gasten in de VIP-tent of op het plein.”