Alec Segaert op affiche van Kuurne-Brussel-Kuurne

Met nog iets meer dan een maand wachten op het Vlaamse wieleropeningsweekend heeft de organisatie woensdagavond bij sponsor Plastibac de affiche en het parcours bekendgemaakt van de 75ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne.

Dit deden ze onder de slogan ‘Fueled by Fans’, meteen een ode aan de vele wielerfans die telkens de wielerwedstrijd komen bijwonen langs het parcours en in de vertrek- en aankomstzone. Naast heel wat handen van fans vinden we op de affiche ook wielrenner Alec Segaert uit Lendelede terug.

“Alec is een beloftevolle wielrenner”, vertelt Joost Brys van de organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne. “Hij is student burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven en kreeg vorig jaar een profcontract voor 3 jaar bij Lotto-Dstny. Daarnaast willen we ook de wielerfan zelf in de picture plaatsen op onze nieuwe affiche, gezien het net deze groep mensen is die zorgt voor de sfeer langs de weg. Als ik even vooruitblik op het parcours zelf, gereden door de elite op 26 februari, kan ik kort zijn, gezien op de finale na het parcours ongewijzigd blijft. Naast het prachtige decor van de Vlaamse Ardennen mogen de renners ook opnieuw proeven van het Henegouwse Pays-des-Collines, een stukje Picardisch Wallonië waar heel wat verborgen parels terug te vinden zijn en enkel door de Vlaamse klassieker Kuurne-Brussel-Kuurne wordt aangedaan. Het parcours telt 13 heuvels en een zo goed als vlakke finale. Enkel in het plaatselijke parcours dienden we enkele aanpassingen aan te brengen, gezien op enkele plaatsen wegenwerken aan de gang zijn. Dit was onder meer het geval in het centrum van Kuurne en op de Brugsesteenweg in Kortrijk.”

Nevenactiviteiten

“Voorafgaand aan de Kuurnse wielerhoogdag worden ook enkele nevenactiviteiten georganiseerd. Zo vind op 13,14 en 15 februari in zaal Kubox een fietsbehendigheidsstage plaats voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar en dit in samenwerking met de fietsbib. Op zaterdag 25 februari zijn wielertoeristen alvast opnieuw van harte welkom in Kuurne om hun eigen KBK te rijden tijdens de 11de KBK Cyclo presented bij Plastibac. Ook nu wordt er opnieuw gestart vanaf de parking van zaal Kubox en krijgen de deelnemers de keuze uit vier verschillende parcours die respectievelijk over 65, 85, 105 of 130 kilometer gaan. Wie wenst deel te nemen kan zich inschrijven via de website van Kuurne-Brussel-Kuurne.”

Aan de 75ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne zullen 17 UCI worldteams en 8 UCI proteams deelnemen. Van de gelegenheid werd eveneens gebruik gemaakt om het nieuwe boek dat de organisatie maakte over 75 jaar wielergeschiedenis in Kuurne voor te stellen. In het boek zijn verhalen en foto’s terug te vinden gerelateerd aan zowel de organisatie achter de wedstrijd als hoe de Kuurnenaar zelf deze wielerhoogdag weet te ervaren. Het boek ‘Ze zin Doa!’ zal vanaf 25 januari te koop zijn in Kuurne bij onder meer IB office, de Kuurnse bibliotheek, De Ververie, de 3 wijzen en bakkerij Filip & Liraz. De kostprijs van het boek bedraagt 30 euro. (BRU)