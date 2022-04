Prof Stan Dewulf (24) ontwerpt wieleroutfit exclusief voor inwoners Stavele: “Blij dat het zoveel gedragen wordt”

Profrenner Stan Dewulf heeft een wielertenue ontworpen voor de koersliefhebbers uit Stavele. De 24-jarige renner van AG2R Citroën groeide op in Stavele, maar woont nu samen met zijn vriendin Kayla van der Lint in Gent. Dewulf kreeg hulp van Stavelenaar Dries Maes en sponsors uit het West-Vlaamse dorpje.

Groot is Stavele allesbehalve, maar een kampioen in wording hebben ze wel in huis. Stan Dewulf groeide er op en reed daar voor het eerst met een fiets rond. De winnaar van Parijs-Roubaix bij de beloften in 2018 heeft onlangs samen met Dries Maes een wielertenue ontworpen voor de koersliefhebbers uit het dorp in de Westhoek. “In Stavele zijn er heel wat fietsers, maar er is geen club waar ze kunnen samenkomen”, opent Dewulf het gesprek.

“Dries en ik kwamen zo op het idee om eenmalig een outfit te ontwerpen. Er kunnen wel nog bijbestellingen gedaan worden. Om dat truitje te kunnen maken, hebben we allemaal sponsors uit Stavele gezocht. Volgende sponsors staan vermeld op het truitje: Feestzaal De Nachtegaal, Martin IJs, Pompoenerie ’t Platshof, Bouwwerken Debruyne, Zomertuin n’of, Ecolis, Catrycke Bouwwerken, Exinter, Tuinonderneming Ameloot en Tlm Transport. De outfit is exclusief voor inwoners uit Stavele.”

Herkenning

Dewulf fietst logischerwijs in zijn truitje van AG2R Citroën, maar zijn vriend Dries Maes vond dat het hoog tijd werd dat de andere Stavelenaars ook een outfit hadden. “Het is de bedoeling dat ze een paar keer per jaar samenkomen. Ik hoor dat er veel appreciatie is voor ons ontwerp, want zo herkennen de inwoners van Stavele elkaar. Het truitje wordt veel gedragen en dat doet me plezier.”

Als je het truitje elders ziet, weet je dat die persoon in Stavele woont

De sympathieke West-Vlaming haalde de finish van Parijs-Roubaix niet, maar zijn supporters hadden wel een fandag voorzien. “Het truitje hadden ze niet aan, maar de ochtend voor Roubaix hebben ze die outfit wel aangedaan om nog een fietstochtje te maken.”

Dries Maes kwam samen met Dewulf met het idee op de proppen en draagt de wieleroutfit sinds de lancering zo goed als altijd om te gaan fietsen met zijn stalen ros. “Ik ben een fervent wielerliefhebber en fiets ongeveer drie keer in de week”, vertelt de Stavelenaar. “Als je iemand tegenkomt die de outfit ook draagt, dan zwaai je eens naar elkaar. Het valt op en trekt je aandacht meteen. Als je lange fietstochten maakt, kom je elkaar soms ver buiten Stavele tegen en dan weet je meteen dat die persoon in Stavele woont.”

Alleen voor Stavele

Maes had al langer het idee om een truitje te ontwerpen en is dan ook in zijn nopjes dat het er eindelijk van gekomen is. “We wilden allemaal in dezelfde outfit rijden en ik ben blij dat het samen met de hulp van Stan gelukt is. Onze sponsors waren meteen enthousiast en sprongen snel op de kar om ons financieel te ondersteunen. Alles draait om Stavele, want enkel inwoners uit Stavele dragen de outfit en ook alle sponsors komen uit Stavele.”