Organisatie achter Hulste Koerse viert 75ste verjaardag: “We verwachten 250 deelnemers”

Sportvereniging Hulste, de drijvende kracht achter Hulste Koerse, viert dit jaar het 75-jarig bestaan. Ook dit jaar houden ze traditioneel vast aan wielerwedstrijden op Hulste Koerse. “We blijven onze pioniersrol waarmaken in het vrouwenwielrennen door eerst de jeugd en daarna de Dames Elite een forse wedstrijd te presenteren”, luidt het.

Sportvereniging Hulste werd opgericht in 1947. Helaas zijn daar nog maar weinig documenten van terug te vinden: slechts enkele foto’s uit 1951. Vanaf 1976 is dit enigszins anders. Toen werd de sportvereniging van Hulste omgevormd tot vzw. De eerste voorzitter was Roger Lauwers. Verder maakte onder andere Marc Amelynck, zaakvoerder van Lustrerie Mark, deel uit van het bestuur. “Destijds bood Marc een paar beroepsrenners onderdak, dat kwam onze koers goed uit”, vertelt organisator en huidig voorzitter Bernard Vandendriessche.

“In die tijd werden verscheidene wielerkoersen georganiseerd voor beroepsrenners en internationale liefhebbers. De sponsoring kwam van diverse activiteiten zoals het organiseren van ponykoersen, een bal, lidgelden en steun van de bevolking.” Dit kende zijn verloop tot 1984. Toen Jacques Vervisch voorzitter werd, werd elk jaar een tweedaagse voor internationale liefhebbers op zaterdag en dinsdag georganiseerd. Dit tot 1997. Toen vond er op zaterdag een wedstrijd voor nieuwelingen plaats. “Deze wedstrijd bestaat nu nog altijd.”

Sterk bestuur

De jaren 2000 waren voor de vereniging een goede periode. “In die tijd groeide de bestuursploeg met een aantal sterke bestuursleden zoals wijlen Philippe Vandendorpe. In 2007 startten we met de uitgifte van een brochure die zeer geapprecieerd werd bij de bevolking. Het is nog altijd ons uithangbord.”

“De jeugd kansen geven, vrouwenwielrennen promoten en zorgen dat het plezant blijft”

In 2010 kwam er een nieuwe wedstrijd bij op zaterdag: dames jeugd, nieuwelingen en juniores. “Het was een echte hoogvlieger, met 73 deelneemsters. Onze sportvereniging was vertrokken voor voorspoedige jaren”, aldus Bernard. Enkele grote namen gaven steevast het startschot, zoals Johan Museeuw, Peter Van Peteghem, Jean-Marie Pfaff en Eli Iserbyt. In 2013 kreeg de vereniging de toestemming van KBWB om ook op zaterdag nog een bijkomende wedstrijd voor dames elite te organiseren.

Parochianenkoers

“Het jaar nadien organiseerden we het provinciaal kampioenschap. Opnieuw een succes. Dit jaar wordt die voor de achtste keer georganiseerd. Inzetten op de toekomst van wielrennen betekent de jeugd kansen geven, vrouwenwielrennen promoten en zorgen dat het plezant blijft”, lacht Bernard. Het bestuur zet de kers op de taart van deze 75e verjaardag met de parochianenkoers op vrijdag 2 september. Op zaterdag zijn er drie wedstrijden: dames jeugd, heren nieuwelingen en dames elite die deel uitmaakt van de Ladies Trophy. Op dinsdag wordt Hulste kermis afgesloten met een wedstrijd voor elite z/c en beloften. In totaal zijn er circa 250 deelnemers ingeschreven voor de diverse wedstrijden.