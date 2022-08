Nooit geziene volkstoeloop voor Yves Lampaert in Ingelmunster: “Hier zal nog maanden over gesproken worden”

De hulde van de supportersclub van renner Yves Lampaert na zijn stunt in de Ronde van Frankrijk overtrof alle verwachtingen. Nooit eerder was er op de nochtans populaire Kriekekermis zoveel volk bijeen als op de hulde van hun held en Kriekebewoner Yves Lampaert.

Yves, die van de feestelijkheden niet op de hoogte was, bleek duidelijk onder de indruk. Vader Pierre zakte van verbazing op zijn stoel in de feesttent. “Zo meteen krijg ik nog een hartinfarct van wat ik hier allemaal meemaak. Nooit kunnen denken dat de stunt van mijn zoon in de Ronde van Frankrijk zou zorgen voor zo’n volkstoeloop. Hier zal nog maanden over gesproken worden.”

Bert Vanwynsberghe, voorzitter van supportersclub Forza Lapaert, was opgetogen. “Op de dag dat Yves de tijdrit won in de Ronde van Frankrijk had ik de supporters beloofd om Yves in Ingelmunster rond te rijden in een gele Cadillac. Het werd een knalgele Audi. Maar daar bleef het niet bij. De KLJ zou ook een duit in het zakje doen. Ook zij zorgden voor een stunt want een colonne van vijftig tractoren ging Yves in zijn woning in Hulste ophalen voor de viering op de Kriekekouter.”

Yves en zijn zoontje vonden het knus in de gele bolide. © CLY

Al leek de organisatie perfect, het tijdsschema liep evenwel volledig in het honderd want er was geen doorkomen aan. De mensenzee stortte zich op de renner en die mocht beginnen aan een sessie handtekeningen uitdelen op petjes, armen en benen, kleedjes en waar er maar plaats was. Iedereen wilde met ‘de boerenzoon’ op de foto. En Yves genoot met volle teugen. Vooraleer de burgemeester zijn kans schoon zag om een woordje te plaatsen, was het voorziene tijdsschema al met een paar uur overschreden. Iedereen genoot met volle teugen.

Parijs-Roubaix

We vroegen vader Pierre Lampaert wat we nog allemaal mogen verwachten van zijn zoon? “Er is nog één ding dat op zijn bucketlijst staat en dat is Parijs-Roubaix. Hij was er al een paar keer dicht bij maar ik ben er zeker van hij zal niet rusten vooraleer ook dat doel is bereikt. Dan zal de Krieke werkelijk veel te klein zijn.”

Ook burgemeester Kurt Windel kon zijn verbazing niet onder stoelen of banken steken. “Wat Forza Lampaert hier heeft neergezet, is zonder meer fantastisch. Ik zat in Werchter toen Yves zijn stunt uithaalde en dat vergeet ik nooit meer. Wielerminnend Ingelmunster wordt echt verwend: wereldkampioen ploegentijdrit, Belgisch kampioen op de weg, Belgisch kampioen tijdrijden in Ingelmunster en ga zo maar door. Wees er zeker van Yves: Ingelmunster staat als één blok achter jou.”