IN BEELD Ingelmunster onthaalt gele trui Yves Lampaert als halve rockster

Ingelmunster heeft wielerheld Yves Lampaert diep in het hart gesloten. De boerenzoon kaapte tijdens de proloog van de Tour de France de gele trui weg, iets wat ze in zijn thuisgemeente niet zomaar wilden laten voorbij gaan. Tijdens de Kriekefeesten, de wijkfeesten van de buurt waar Lampie is opgegroeid, kreeg de profrenner een onthaal om nooit te vergeten. Ook Wout Beel, officiële fotograaf van Quick Step – Alpha Vinyl, was van de partij. Geniet even mee.

1/31 2/31 3/31 4/31 5/31 6/31 7/31 8/31 9/31 10/31 11/31 12/31 13/31 14/31 15/31 16/31 17/31 18/31 19/31 20/31 21/31 22/31 23/31 24/31 25/31 26/31 27/31 28/31 29/31 30/31 31/31 1/31 2/31 3/31 4/31 5/31 6/31 7/31 8/31 9/31 10/31 11/31 12/31 13/31 14/31 15/31 16/31 17/31 18/31 19/31 20/31 21/31 22/31 23/31 24/31 25/31 26/31 27/31 28/31 29/31 30/31 31/31

(Foto’s Wout Beel)