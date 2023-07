Maarten Vangramberen volgt zondag koersfotograaf Wout Beel voor ‘Vive le vélo’

Zondagavond maken de kijkers van ‘Vive le vélo’ kennis met Wout Beel. De Roeselarenaar is al voor het vierde seizoen op rij ploegfotograaf van Soudal – Quick-Step.

Elke avond brengt reporter Maarten Vangramberen in ‘Vive le vélo’ een reportage over een minder bekend gezicht achter de schermen van de Ronde van Frankrijk. Het lot bepaalt wie de volgende dag aan bod komt: een gast aan de tafel van Karl Vannieuwkerke trekt een kaartje en beslist zo wie een reportage krijgt.

Johan Museeuw trok zaterdagavond het kaartje van Wout Beel uit het pakje. Al kon de Leeuw van Vlaanderen het zelf niet lezen. “Ik heb mijn bril niet mee, kan jij kijken?”, vroeg hij aan Karl.

Warme familie

Zondagavond maken we dus kennis met Wout Beel, al is hij voor onze trouwe lezers geen onbekende. Wout is al jaren aan de slag als fotograaf bij Soudal – Quick-Step, het wielerteam van Patrick Lefevere dat dit jaar onder andere Yves Lampaert, Tim Declercq en Julian Alaphilippe naar de Tour stuurde. “Ik kende nochtans weinig van de koers toen ik begon. Ik wist amper dat een fiets twee wielen en remmen had”, vertelde Wout in een eerder interview.

Ondertussen voelt Wout zich een volwaardig lid van The Wolfpack. “Eens ze je in hun hart gesloten hebben, kom je terecht in een erg warme familie”, klinkt het. “Het mooiste compliment dat ik kan krijgen? Wanneer coureurs me om mijn foto’s vragen. Ik probeer zowel de pieken als de dalen in beeld te brengen, maar altijd met respect voor de renner. Sensatie zoek ik niet op.”

Bekijk de reportage van Maarten Vangramberen over Wout Beel zondagavond in Vive le vélo, vanaf 21.14 uur op VRT1.