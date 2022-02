Laurens Sweeck tevreden met vierde zege van het seizoen in Maldegem

Laurens Sweeck heeft na de Kermiscross van Ardooie, de GP Leuven en de Flandriencross van Hamme zaterdag in Maldegem opnieuw het zegegebaar kunnen maken. Sweeck lag lange tijd in de clinch voor de overwinning met zijn ploegmakker Michael Vanthourenhout. Tot op iets meer dan drie ronden van het einde Vanthourenhout een fout maakte en tegen de vlakte ging. De naar Wetteren uitgeweken West-Vlaming moest uiteindelijk genoegen nemen met de 15e plaats. Sweeck kwam niet meer in de problemen en kon de laatste drie ronden soleren

“Het liep meteen heel goed. Al in de eerste ronde kon ik wat afstand nemen van de rest. De wind was echter een tegenvaller. Daarom was ik ook blij dat ik het gezelschap kreeg van Michael Vanthourenhout. Alleen had ik het de hele cross niet kunnen bolwerken maar Michael en ikzelf verdeelden het werk. Ze lieten ons zeker niet rijden. Wij moesten knokken voor elke meter voorsprong. Het was best lastig”, stelde Sweeck.

Sweeck riep tijdens de cross zijn sportdirecteur Richard Groenendaal wat toe. Blijkbaar was hij het er niet eens mee hoe er gereden werd door zijn teamgenoten in de groep achter hem en Vanthourenhout.

Te weinig steun

“Ik vond dat we veel te weinig steun kregen van de ploeg. Erger nog, ze hielden volgen mij de boel in gang. Dat kon toch niet de bedoeling zijn? Daarom dat ik dat wilde melden aan Groenendaal. Samen met Michael bleef ik een hoog tempo zetten, tot ik iets hoorde achter mij.”

“Ik zag Michael op de grond liggen en wist ik dat ik er alleen voor stond. Ik was op dat moment vol aan het doorgeven omdat Lars van der Haar eveneens een hoog tempo bleef ontwikkelen. Winnen na het WK doet deugd. Voor sommigen is het wereldkampioenschap het einde van hun seizoen, voor mij is het dat alvast niet. Er komen nog een paar mooie crossen aan en ik ben heel blij met mijn vierde zege van het seizoen.”