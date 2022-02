Juniore Lani Wittevrongel dicht bij Belgische omniumtitel bij de elite: “Ik ging eerst niet deelnemen”

Ei zo na veroverde tweedejaarsjuniore Lani Wittevrongel in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent de Belgische omniumtitel bij de elite. Pas in de slotsprint boog ze het hoofd voor de 2,5 jaar oudere Katrijn De Clercq.

Na de pistekampioenschappen in eigen categorie (U19) zat het pisteseizoen van Lani Wittevrongel erop. Tot ze plots van Topsportcoördinator Koen Beeckman de vraag kreeg mee te doen aan het BK voor vrouwen elite. Die vraag kwam er omdat de interesse voor deze categorie niet zo groot was, Lotte Kopecky forfait gaf en Shari Bossuyt door een stage met haar nieuwe ploeg Canyon-Sram Racing enkel het zaterdagprogramma kon afwerken.

Weinig verwachtingen

“Mijn eerste gedacht was niet deelnemen”, geeft het 17-jarige meisje uit Hertsberge eerlijk toe. “Ik heb me uiteindelijk toch laten overhalen, maar ik begon zonder veel verwachtingen aan dit omnium. Na een vierde plaats in de scratch en een derde in de temporonden kon ik de afvalling winnen, waardoor ik in de tussenstand op plaats drie stond op vier punten van leider Katrijn De Clercq en twee punten van nummer twee Marith Vanhove.”

Elk omnium, een Olympische discipline, eindigt met een puntenkoers over tachtig ronden (20 km). Juniore Wittevrongel won de eerste tussensprint en pakte ook in de vierde en vijfde het maximum van de punten. Daardoor kwam ze aan de leiding, met één punt voorsprong op De Clercq. De slotspurt om dubbele punten moest beslissen. De Clercq pakte de tien punten en veroverde ook de driekleur. Met zilver mocht Wittevrongel niet ontgoocheld zijn.

“Een tweede plaats is altijd een beetje teleurstellend”, reageerde de renster van Doltcini-Van Eyck Sport-Animotion. “Vanaf nu focus ik op het wegseizoen. Vermoedelijk start ik in enkele oefenkoersen bij de jongens.”

Aan wedstrijden voor meisjes nieuwelingen en junioren wordt net als vorig jaar een strijdlustklassement gekoppeld. De Ladies Youth Cycling Trophy 2022 bestaan uit 28 wedstrijden. Bij elke doortocht aan de streep vallen vijf, drie en één punt te verdienen.

(HF)