Julie Sap en Julie Hendrickx zijn goed voor contract bij Lotto Soudal Ladies

De opleidingswerking binnen Lotto-Soudal Dames zet haar werving voor volgend seizoen verder. Naast de Finse Wilma Aintila trekken ook de West-Vlamingen Julie Sap uit Beerrnem en Julie Hendrickx uit Bredene naar het damesteam.

Julie Sap (30) blonk tot op heden vooral uit in wedstrijden tegen de tijd. Zo werd ze op het BK tijdrijden negende en was ze goed voor de nationale titel bij de rensters zonder club. Zij maakt de overstap van Keukens Redant. Julie was de voorbije jaren tevens uitstekend bezig als triatleet en werd deze zomer nog knap tweede in de 111 triatlon in Jabbeke, na Katrien Verstuyft. “Jabbeke was overigens mijn laatste triatlon”, klinkt Julie die nu alles op het fietsen zet. “Ik ben er zeker van dat ik heel veel zaken zal kunnen leren en ik kijk er vooral naar uit om mezelf als renster verder te ontdekken en te ontwikkelen. Ik werk ondertussen niet meer als jeugdconsulente in Torhout, maar als projectcoördinator e-inclusie voor regio Brugge West. Mijn overstap naar Lotto Soudal Ladies zal daar niets aan veranderen.”

Binnen haar nieuwe ploeg krijgt Julie Sap het gezelschap van een andere Julie, Hendrickx. Zij werd als eerstejaarsbelofte vierde op het BK in Middelkerke. Twee jaar eerder werd ze nog nationaal kampioen bij de junioren. Zij is de 19-jarige dochter van voormalig olympisch roeier Bjorn Hendrickx en maakt de overstap van Bingoal Casino-Chevalmeire- Van Eyck. (ACR)