Jordi Warlop pakt Belgische driekleur op strand van Bredene

Op het Belgisch kampioenschap beachrace in Bredene heeft Jordi Warlop (26) met bravoure de nationale titel veroverd. De Rumbekenaar van het ter ziele gegane B&B Hotels-KTM versloeg in een West-Vlaams onderonsje Sep Vanmarcke (34) en Bert Van Lerberghe (30). “Het zou jammer zijn als ik met zo’n conditie zou moeten stoppen”, reageerde Warlop na de mooiste zege uit zijn carrière.

Ruim 400 renners uit alle mogelijke categorieën stonden donderdagnamiddag op het strand van Bredene aan de start van het BK beachrace. De renners kregen liefst zes ronden van telkens negen kilometer voor de wielen geschoven. Gistelnaar Stefano Museeuw (25) pakte de kopstart, maar werd op het loodzware stuk richting Oostende al snel overruled door Bert Van Lerberghe van Quick-Step Alpha Vinyl. De winnaar van De Panne Beach Endurance pakte snel een tiental seconden voorsprong op de eerste achtervolgende groep. In die groep herkenden we onmiddellijk enkele vaste waarden uit het strandracecircuit, zoals Jasper Dejaegher (21) die eerder al de beste was in Oostduinkerke. De Gistelse laatstejaarsbelofte showde meermaals zijn technische kwaliteiten in het mulle zand. Favoriet Yves Lampaert (31) zat even in de verdrukking, maar kon uiteindelijk wel nog de aansluiting maken.

Door de tegenwind stroomde alles weer samen, tot Sep Vanmarcke stevig aan de boom schudde. Opnieuw Van Lerberghe en Thomas Joseph (26) schoven mee. De nieuwe kopgroep veroverde bijna een halve minuut voorsprong op de achtervolgers, met onder anderen titelverdediger Timothy Dupont (35). De naar Gistel uitgeweken Bredenaar verzette nog hemel en aarde, maar zou de kop van de koers niet meer terugzien. Dankzij een erg sterke passage ter hoogte van surfclub Twins kon Jordi Warlop als enige wel nog de oversteek maken. Wegkampioen Tim Merlier en Jasper Dejaegher strandden op enkele meters van de leiders.

Schakelprobleem

In de kopgroep was de verstandhouding uitstekend, waardoor de voorsprong tot ruim een minuut opliep. Net voor het ingaan van de laatste ronde toonde Warlop zich opnieuw de betere in de technische zones, wat Thomas Joseph de kop kostte. Van Lerberghe plooide niet, maar bleek even later wel met een leegloper te kampen. “Ik had iets minder druk, maar ik kon vooral ook niet meer schakelen in de laatste ronde. Dat was de boosdoener”, verklaarde de Tiegemnaar achteraf.

Van Lerberghe moest dus vrede nemen met brons, net voor Lampaert. In de absolute slotfase pakte Warlop in het mulle zand nogmaals een gaatje op een strijdende Vanmarcke. Toen Warlop deze keer vrij vroeg moest afstappen, leek de renner van Israel-Premier Tech lopend toch nog terug te keren. Maar uiteindelijk veroverde Jordi Warlop na een rampjaar verdiend de Belgische titel in het strandracen. Jasper Dejaegher werd zevende mocht als beste belofte in de uitslag eveneens het zegegebaar maken.

Niet verwacht

Jordi Warlop won twee weken geleden al een strandrace in Bredene, maar toch kwam deze overwinning voor hemzelf als een verrassing. “Ik had het eigenlijk totaal niet verwacht, want het was nog maar mijn vierde beachrace. Na mijn zware val op het BK (in Middelkerke red.) heb ik lang aan de kant gestaan door blessure. Daarom heb ik alles op alles gezet en ik ben er nu voor beloond.”

De naar Rumbeke uitgeweken renner uit Stuivekenskerke kreeg begin december te horen dat zijn ploeg er door financiële problemen de brui aan geeft. “Dat was verschrikkelijk nieuws. Het is ook jammer dat we het zo laat wisten. Overal is er geen budget meer of de plaatsen zitten vol. Het zou jammer zijn als ik met zo’n conditie zou moeten stoppen. Het zijn mentaal zware dagen geweest.” (AC)