Young Cycling Team Middelkerke klaar voor derde seizoen: “Geen druk voor onze leden, wel veel leute”

Young Cycling Team Middelkerke is aan haar derde seizoen begonnen met een teambuilding in De Zeekameel in Lombardsijde. Drie aspiranten en vier nieuwelingen zullen opnieuw het beste van zichzelf geven in alle mogelijke disciplines van de wielersport.

“Mountainbike, cyclocross, piste of weg, de renners mogen kiezen wat ze willen doen”, vertelt voorzitter Birger Depreitere. “Bij ons is er geen druk, wel veel leute. We verwachten natuurlijk wel dat ze wedstrijden rijden en aandacht hebben voor onze sponsors.” Tijdens de winter houdt de ploeg ook elke woensdag crosstrainingen in Jabbeke. Ondanks de coronacrisis wist YCTM hoofdsponsor Eethuis La Fonda en alle andere sponsors aan boord te houden. Met EMTS, La Sauteuse en Optiek De Landsheer is het leger sponsors zelfs versterkt. “We vinden het ook heel belangrijk dat bijna 80 procent van onze sponsors van Middelkerke is”, merkt penningmeester Julie Vermoesen op. “Kenny Vanlaere zorgt er op onze social media ook steeds voor dat onze renners en sponsors in de kijker gezet worden. Dat wordt geapprecieerd.”

Met bijvoorbeeld Vlaams kampioen veldrijden Emiel Osaer en Belgisch kampioen tijdrijden Zeno Durie beschikt de Middelkerkse blauwe garde alleszins over talent.

“We gaan zeker geen stokken in de wielen steken als we onze renners binnen een paar jaar kunnen afleveren bij een grotere ploeg”, besluit Julie Vermoesen. (AC)

Aspiranten: Sean Keukelier (Sint-Denijs-Westrem), Emiel Osaer (Maldegem) en Bas Vandenbulcke (Ruiselede).

Eerstejaarsnieuwlingen: Lars De Nys (Olsene), Guillaume Depreitere (Middelkerke), Zeno Durie (Avekapelle) en Loïc Vanlaere (Sint-Joris Beernem).