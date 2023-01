Arnaud Jaecques trekt truitje van Canguru-Latexco aan: “Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging”

Tweedejaarsjunior Arnaud Jaecques trekt volgend seizoen het truitje van Canguru-Latexco aan. De 17-jarige renner uit Diksmuide hoopt er een stap voorwaarts te zetten. “Ik zal dit jaar voor het eerst interclubs betwisten. Dat wordt een mooie volgende stap in mijn carrière.”

Arnaud Jaecques trok de deur bij Cycling Team Houtland-Westkust achter zich dicht en verkaste naar Canguru-Latexco. “Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging en vond die bij Canguru-Latexco”, aldus Jaecques. “Ik kan er een mooi programma afwerken en dat sprak me enorm aan. In enkele grotere wedstrijden zal ik mijn eigen weg mogen gaan. Ik ben een puncheur die ook in het Vlaamse werk meer dan zijn mannetje kan staan. Langere beklimmingen liggen me dan weer niet en ook aan mijn explosiviteit kan er nog gewerkt worden. Koerstactisch kan ik eveneens nog vooruitgang boeken. De wedstrijd lezen is nog zo’n werkpuntje. Hoe meer ik vooraan kan koersen, hoe beter ik die stappen natuurlijk kan zetten. Mee zijn in de juiste ontsnapping en die ontsnapping ook naar het einde dragen, is een doel voor mij komend seizoen.”

Calpe

“Momenteel vertoef ik op eigen initiatief in Calpe om mijn conditie wat aan te scherpen. In de krokusvakantie ga ik samen met mijn nieuwe ploeg op stage naar het Spaanse Besalú.” Als tweedejaarsjunior hoopt Jaecques regelmatig in de finale aanwezig te zijn. Met een eventuele profcarrière is hij evenwel nog niet bezig. “Daar denk ik nog niet aan. Ik wil vooral dit jaar een stap voorwaarts zetten en enkele mooie resultaten bij elkaar rijden. Ik zal dit jaar voor het eerst interclubs betwisten. Dat wordt een mooie volgende stap in mijn carrière. Ik sta te popelen om aan dit schitterende avontuur te beginnen.” Het veldrijden tegenwoordig immens populair dankzij Mathieu van der Poel en Wout van Aert laat Jaecques links liggen. “Ik ben geen fan van door de modder te ploeteren. Ik zie die twee fenomenen graag aan het werk op televisie, maar daar blijft het dan ook bij. Ik vind wegwielrennen met voorsprong de leukste discipline”, aldus Jaecques.