Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Warre Vangheluwe schreef op indrukwekkende manier de Youngster Coast Challenge in Koksijde op zijn naam. Als enige kon hij de ontketende Alec Segaert volgen. In de spurt was hij duidelijk sneller dan de kersverse prof. Jelle Harteel werd in zijn achtertuin tiende. Ramses Debruyne tikte als 23ste aan.

Gust Lootens was veertiende in de Zuid-Kempense Pijl in Mol. Hij mocht op korte afstand van zijn kompaan Jonathan Vervenne spurten voor de tweede prijs.

Comeback van Donie

Milan Donie werd twintigste in de inleidende tijdrit van de Guido Reybrouck Classic in Damme. Opmerkelijk want de renner van AG2R Citroën belandde vorig jaar in een coma na een zware val in Aubel-Thimister-Stavelot. Ook in de kasseirit van deze internationale tweedaagse hield hij goed stand. Hij werd 23ste in de eindstand. Xander Scheldeman was met zijn twintigste plaats de beste West-Vlaming in de eindafrekening. Miguel Desmet legde in de tweede etappe beslag op de elfde plaats. Ook Corneel Vanslembrouck (tijdrit), Victor Vaneeckhoutte, Wout Hemeryck, Baptiste Swertvaegher en Milan Bral (wegrit) presteerden op niveau.

Opnieuw bingo voor Cottignies

Kyano Cottignies rolde in Pommeroeul andermaal de verzamelde tegenstand op. Met nog vijf ronden voor de boeg flitste hij weg. Zijn ploegmaat Bas Vandenbulcke, die zelf twee keer in de aanval had gereden, smoorde elke tegenstoot in de kiem.

Briek Plasman spurtte naar de tweede plaats in de afwachtingswedstrijd in Damme. Zeno Durie was vijfde.

Juniore Luca Vierstraete werd zeventiende in de Piccolo Trofeo Alfredo Binda. Ze mocht in deze Italiaanse manche van de Nations Cup spurten voor de derde plaats. (MVH)