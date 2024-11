Mooie transfer voor Xander Scheldeman, maar…:“Voorjaar valt weg door scheur in voorste kruisband”

Xander Scheldeman (18) realiseerde een mooie transfer. Bij de beloften debuteert hij in de opleidingsploeg van het World Tour-team dsm-firmenich PostNL. Jammer genoeg moet hij het voorjaar schrappen. Op woensdag 20 november ondergaat hij een operatie aan de knie.

De renner uit Koolskamp treft het al enkele maanden niet. “Bij een val in het Italiaanse Eroica liep ik aan mijn achterwerk een ontstoken slijmbeurs op”, blikt hij terug. “Het duurde lang voor die diagnose werd gesteld. Door te blijven trainen en koersen kwam de ontsteking telkens terug. Ik verloor kracht in mijn been. Vandaar dat het tweede deel van mijn seizoen wisselvallig was.”

Na het EK in Hasselt zette hij een punt achter het seizoen. Twee weken terug kwam hij ten val. Met ernstige gevolgen. “Voorste kruisband gescheurd”, zucht Xander Scheldeman. “Een dom accident. Ik maakte een verkeerde beweging en lag plots op de grond. Op 20 november word ik geopereerd. Om te fietsen is dat eigenlijk niet nodig. Ik moet aan later denken. Laat ik die kruisband nu niet herstellen kan ik problemen krijgen. Dus laat ik de ingreep nu uitvoeren.”

Lang out

De renner moet rekenen op een revalidatie van een half jaar. “Het seizoen 2025 zal pas in mei of juni starten”, vreest Scheldeman. “Jammer, ik kan er niets meer aan veranderen en heb de knop moeten omdraaien. In januari en februari zijn er ploegstages. Of ik mee kan hangt af van het herstelproces.”

Zonder twijfel zullen ze bij het Devoteam van dsm-firmenich PostNL het herstel van Scheldeman nauwgezet opvolgen. Nog voor de start van zijn tweede jaar bij de junioren had hij al contact met de Nederlandse ploeg. “Toen een kort gesprek”, herinnert hij zich. “In de loop van het seizoen bleven we contact houden. Neen, testen heb ik niet moeten doen. Dat was, omdat ik bij de junioren van Decatlon AG2R La Mondiale reed, ook niet mogelijk.”

Twee Belgen

Xander Scheldeman heeft met het Nederlandse Devoteam een overeenkomst tot eind 2026. Met Matteo Vanhuffel – zoon van ex-Lotto-renner Wim Vanhuffel – zit een tweede Belg in het team. “Ik ken al enkele jongens van het team”, gaat Scheldeman voort. “Van bij de junioren, zelfs al van bij de nieuwelingen. Jurgen Zomermaand, Ko Molenaar, Thom van der Werff en de Deen Anton Louw Larsen ken ik al.”