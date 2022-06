Jean-Marie Dedecker wil Giro en EK judo naar Middelkerke halen: “Think Big wordt ons motto”

Een rit in de Ronde van Italië en het Europees kampioenschap judo: het zijn twee van de belangrijke sportieve toppers die burgemeester Jean-Marie Dedecker wil binnenhalen na een succesvol BK wielrennen. “En we staan daar al een heel eind mee.”

Het Belgisch kampioenshap wielrennen voor dames en eliterenners was voor Middelkerke een sportief en commercieel schot in de roos. Tienduizenden bezoekers zakten af naar de badplaats en zorgden voor vertier. Voor burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) betekent het succes van het event allesbehalve de kers op de taart, integendeel. Nu de euforie nog nazindert, maakt Dedecker al concrete plannen voor de toekomst en die zijn niet min.

Judo-ambities

“Het is 25 jaar geleden dat in Oostende het Belgisch judoteam op de laatste Europese kampioenschappen in ons land legendarische momenten beleefde. Ik coachte toen een topteam met onder meer Ulla Werbrouck, Gella Vandecaveye en Harry Van Barneveld dat toen liefst negen medailles, waaronder zes gouden, veroverde. Het kot was letterlijk te klein. Er speelt op vandaag misschien wat nostalgie naar die gouden tijden mee, maar we zitten momenteel eveneens met steengoede judoka’s zoals Matthias Casse en Mina Libeer.”

Perfecte periode

“Middelkerke beschikt bovendien over een gigantisch grote sporthal, binnenkort een casino van wereldniveau en een pop-up arena met zo’n 4 à 5.000 plaatsen: genoeg locaties om een dergelijk EK te organiseren. Ik heb nog steeds een goed contact met leiders van de Europese en wereldfederatie judo en daaruit blijkt duidelijk dat het niet bij een verre droom moet blijven. Een postolympisch jaar – de eerstvolgende spelen vinden in 2024 in Parijs plaats – lijkt een uitstekende periode om zoiets te organiseren, dus waarom niet. Ons casino opent eind 2023, dus wat timing betreft zou dit perfect zijn. We gaan ervoor”, vertelt een optimistische burgemeester.

Rit in de Giro

En er is meer. Jean-Marie Dedecker legt momenteel ook de nodige contacten om een rit in de Ronde van Italië naar zijn gemeente te halen. “En ook dat blijkt zeker haalbaar”, zegt hij. “Een rit in de Ronde van Frankrijk is voor ons te hoog gegrepen, maar de Giro niet. Een van de grote sponsors op het BK wielrennen speelt daarin een heel grote rol. We hebben trouwens al overleg gehad met het UCI en de Italiaanse organisatoren van de Ronde van Italië. Ons nieuw casino wordt zonder meer een blikvanger op wereldniveau en dat zullen we zeker ten volle uitbuiten door belangrijke events naar hier te brengen. Think big wordt ons mantra voor de komende jaren”, besluit Jean-Marie Dedecker. (Dany Van Loo)