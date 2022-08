Ier Rory Townsend wint de 75ste Omloop Mandel-Leie-Schelde

Rory Townsend wint de 75ste Omloop Mandel-Leie-Schelde. De Ier haalde het in een spurt tegen Harry Tanfield.

Met een half uur vertraging gingen 114 renners van start in de Kasteelstraat voor 170 verdeeld over 18 ronden. Het werd een snelle wedstrijd, in het eerste uur werden 49 km afgelegd. In de tweede ronde ontsnapten 12 renners en dat groepje zouden de ganse wedstrijd beheersen. De bekendste namen waren de Westvlamingen Guilliaume Van Keirsbulck, Bert Vanlerberghe. Ook de Alpecin-Deceuninck decipelen David Van Der Poel en Emiel Verstrynge maakten deel uit van de kopgroep. Ook het latere podium behoorden tot die groep. Zij bouwden stelselmatig hun voorsprong op tot maximum anderhalve minuut. Het duurde tot halfweg de koers tot er een tegenaanval van 15 renners kwam.

De kopgroep werd herleid tot 9 man en de verstandhouding was een beetje zoek. Daardoor verkleinde de voorsprong tot goed 20 seconden. Met nog 10 km te gaan ontsnapte Rory Townsend en kreeg het gezelschap van Harry Tanfield. De twee bleven voorop en Townsend was veel sneller dan zijn kompaan. Ruben Apers werd derde op een handvol seconden.

“Na Erpe-Mere is het de tweede wedstrijd die ik deze week win”, wist de Ier Roy Townsend die in Londen woont. “Ik koers graag in België want in Engeland zijn er weinig koersen zoals deze. Ik viel aan net voor het ingaan van de laatste ronde en mijn vriend Harry kwam bij mij. Dat is een echte hardrijder, we werkten goed samen en konden spurten voor winst. In de spurt haalde ik het makkelijk”.(WD)