Guillaume Depreitere treedt in voetsporen van papa Birger

Guillaume Depreitere (15) heeft de wielermicrobe eigenlijk met de paplepel meegekregen. Papa Birger (42) kijkt immers nog steeds met veel plezier terug op zijn eigen periode in het peloton. Bij Young Cycling Team Middelkerke genieten ze als voorzitter en als tweedejaarsnieuweling nu samen van hun passie.

Birger Depreitere koerste als jeugdrenner, maar gaf er na een valpartij bij de juniores de brui aan. Als twintiger maakte hij eerst bij de nevenbonden en later als eliterenner zonder contract nog een geslaagde comeback: “Vooral aan de jaren bij het Kentucky Cycling Team hou ik heel goeie herinneringen over. We hebben altijd veel leute gehad en ik heb er met mannen als Werner Vandromme en Dirk Clarysse goeie maten aan overgehouden.”

Vroeger meer kracht

Toen de Middelkerkenaar als zelfstandige begon, verdween het wielrennen weer naar de achtergrond. “Bij de vrije bonden heb ik twee crossen gewonnen. Bij de elite zonder contract haalde ik wel eens een top 20, maar was het natuurlijk veel zwaarder om te presteren”, klinkt het bij Birger. Net als zijn vader voetbalde Guillaume Depreitere eerst, maar hij bleek toch vooral bezeten van de fiets. “We hebben veel samen gefietst en in het begin was papa een beetje mijn trainer. Hij heeft me vooral de basisdingen geleerd.”

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze als renners gelijkaardige types zijn. “In de cross zijn we allebei technisch. Hij liet zich niet doen, maar nu lukt het toch om hem eraf te rijden in de duinen. (lacht). Hij had vroeger wel meer kracht.” De voorzitter van YCTM beaamt volmondig: “Guillaume heeft deze winter al een paar goeie crossen gereden, maar hij is nog fragiel. Hij moet zich nog ontwikkelen. Tegen gasten die veel breder zijn, is een parcours zoals in Ruddervoorde nog te zwaar.”

Strandraces

Ook de tweedejaarsnieuweling zelf is voorlopig tevreden over zijn veldritwinter. “Het gaat al beter dan de vorige seizoenen. In Kruibeke en Ruddervoorde was het in de modder en op de rechte stukken nog iets te zwaar. Maar in de B-crossen gaat het goed en zit er veel grinta achter. Mijn beste prestatie vond ik in Herenthout, want ik startte helemaal achteraan en heb toch nog vijftien of twintig renners ingehaald.”

De jonge Middelkerkenaar kijkt echter ook al met een half oog naar het volgende wegseizoen. “Ik ga nog een stuk of vijf crossen rijden en dan een stuk of vijf strandraces, als voorbereiding op de weg. Het is de bedoeling om mijn motor te laten openbloeien. Mijn beste koers op de weg was trouwens in Dikkebus. Ik reed de hele koers vooraan, maar ben gevallen in de laatste bocht. Anders had ik top 10 gehaald.” (AC)