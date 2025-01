GP Monseré breidt uit met jongerenwedstrijd

Koninklijke Wielerclub De Mandelzonen vzw pakt in 2025 uit met een nieuwigheid: een wedstrijd in lijn voor jongens in de leeftijd onder de 17 jaar. Met dit extra aanbod zet de organisatie zich nog steviger op de wielerkaart en versterkt ze haar positie op de voorjaarskalender.

De Maselis-G.P. Monseré is op zondag 9 maart aan zijn veertiende editie toe. Traditiegetrouw bekampen de profs elkaar op een circuit waarbij ze tussen Ichtegem en Roeselare verschillende rondes afleggen.

Vernieuwing

Nieuw dit jaar is de organisatie van een jongerenwedstrijd, een interclub voor jongens – jonger dan 17 jaar (U17) – voor een rit in lijn. De deelnemers starten net voor Koers, Museum van de Wielersport, en rijden verder via het centrum van Roeselare waar ze aansluiting vinden op het lokale circuit. Daar leggen ze één ronde af van ongeveer 55 kilometer, op het parcours van de profs dus.

Voor de jongeren de ideale gelegenheid om elkaar te bekampen voor een rit in lijn op een selectief parcours met onder andere enkele snedige heuveltjes, een kasseistrook en vooral racen in een open landschap. Voor de winnaar wacht onder meer een mooie foto met de winnaar van de wedstrijd bij de profs.

Ondertussen zijn al meer dan twintig teams uit heel België ingeschreven.

Uitdaging

Voorzitter Rino Vandromme: “Met een extra wedstrijd maken we het ons zeker niet makkelijker. Ik ben dan ook bijzonder blij dat we in Koersstad Roeselare deze extra wedstrijd kunnen organiseren. Op die manier wordt Jean-Pierre Monseré, voor wie we het uiteindelijk allemaal doen, op een nieuwe en bijkomende manier in the picture geplaatst.”