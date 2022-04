Jo Maes kroont zich tot provinciaal kampioen bij elite 2.0 in zonnig Moorsele

Op zaterdag 9 april was Moorsele gastheer voor het provinciaal kampioenschap wielrennen voor eliterenners zonder contract. Met start in Rollegem, en parcours langs Ledegem en aankomst in Moorsele werd de renners een mooi parcours voorgeschoteld.

De wind zorgde voor een harde wedstrijd maar daar trokken de vele supporters zich niets van aan. Aan de aankomstlijn genoten vele toeschouwers van de koers in het vip-dorp met een mooi zonnetje op hun gezicht. Na 3 uur en 16 minuten wedstrijden kwam de Oost-Vlaming Jonas Goeman solo als eerste over de meet, voor Jonas Smet en Jo Maes. Maes was de eerste West-Vlaming en mag dus een jaar in de kampioenentrui rondrijden. Hij klopte Ruben Demarez die voor eigenlijk volk reed. Matthias Vanoverberghe vervolledigde het West-Vlaamse podium. De organisatie van Moorsele Koerse keek tevreden terug op de dag. “Het was een zeer mooie dag voor Moorsele en voor ons bestuur. Hier kwam veel voorbereiding aan te pas, en we zijn blij dat alles perfect verliep. We zijn trots dat we het kampioenschap naar hier mochten halen. Volgende afspraak op 12 juni voor onze parochianen- en juniorenkoers”, aldus een fiere voorzitter Björn Moerkerke.