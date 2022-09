Corporate Cycling Challenge op zondag 11 september: “Teambuilding, competitie en fun”

Op 11 september vindt de Corporate Cycling Challenge plaats in Oostende. Maar liefst 38 teams schreven zich in. Tijdens dit unieke evenement nemen bedrijven het al fietsend tegen elkaar op in meerdere disciplines.

De Corporate Cycling Challenge is aan haar vierde editie toe in Oostende. “Verwacht opnieuw een uniek stratencircuit in het midden van een opkomende trendy buurt aan de kust. Naast de ‘usual suspects’ nemen ook nieuwe bedrijfsploegen deel aan dit evenement. Het is het ideale teambuildingsmoment, met het gekende competitief randje”, klinkt het bij Bart Roels namens de organisatie.

De best geplaatste ploegen na de sprintdiscipline zullen het in de grote finale opnemen tegen de top 5 uit de Zolder Challenge op dezelfde dag. “De overige ploegen rijden onderling een apart criterium als afsluitende discipline om zich in een echte koers te meten en de bevriende collega’s in een peloton van dienst te zijn. De deelnemers van éénzelfde team werken allemaal voor hetzelfde bedrijf. Het team dat over alle disciplines heen als eerste wordt geklasseerd is de winnaar van de Challenge. De winnaar mag zich één jaar lang ‘Belgisch Kampioen Bedrijfswielrennen’ noemen en ontvangt een cheque van 500 euro, die naar keuze geschonken wordt aan het goede doel”, klinkt het.

Ine Beyen, ex-profwielrenster en nu wielercommentator op tv, is de trotse ambassadrice van het CCC-event. “Iedereen is welkom op de Oosteroever in Oostende om getuige te zijn van een dag vol fietsbeleving met meerdere wedstrijden: een tijdrit, enkele criteriums en een dameskoers.”

De editie 2022 van CCC in Oostende maakt deel uit van de overkoepelende organisatie Oostende Koerst, die reeds aan haar 13de editie toe is. Cycling Vlaanderen zorgt voor entertainment met hun ‘Kidz on Wheelz’-parcours, waar de allerkleinsten kunnen fietsen op een behendigheidsparcours.

Programma

Vanaf 8.30 uur starten de inschrijvingen. De eerste wedstrijd volgt om 10 uur, een ploegentijdrit van 8,4 km over drie ronden. Om 11.45uur wordt de start gegeven voor de 13de editie van Oostende Koerst, een kampioenschap voor lokale ploegen. Dat criterium wordt gereden over 16 ronden, goed voor 45 km. Om 13 uur gaat het CCC verder met de discipline teamspurt over een afstand van 1.000 meter. De derde discipline is het criterium. Reeks 1 bedraagt 34 km over 12 ronden. In de grote finale, met start om 15.45 uur, moeten 16 ronden afgelegd worden voor 45 km.

Na de prijsuitdeling staat ook nog een dameskoers ‘Oostende Koerst’ (12 ronden voor 34 km) op het programma.