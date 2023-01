Brugge verleent subsidies voor randactiviteiten bij de start van de Ronde van Vlaanderen

Het Brugs stadsbestuur heeft het subsidiereglement ‘Samen maken we de Ronde’ goedgekeurd. Via die subsidie wil de Stad Brugse organisaties en Bruggelingen steunen die een activiteit organiseren in het kader van de feestelijke start van de Ronde van Vlaanderen in Brugge op zondag 2 april. Het gaat om een bedrag van 20.000 euro.

De Stad mikt op verenigingen, organisaties of Bruggelingen die fietsen willen stimuleren via laagdrempelige initiatieven. Daarnaast kunnen organisatoren ook inzetten op de feestelijke beleving op en rond het parcours tijdens de start van de Ronde op 2 april. Voor beide initiatieven kan een bedrag worden voorzien.

Breed publiek

Concreet kan het gaan om een nieuw sportevenement, een sportieve lessenreeks, de organisatie van een toertocht, een event om jonge Brugse renners in de kijker te zetten, een wedstrijd voor jonge wielrensters … Essentieel is dat de initiatieven vernieuwend zijn en dat ze een breed publiek aanspreken. De activiteiten moeten plaatsvinden in Brugge tussen 20 maart en 1 juni 2023. Kandidaten kunnen één voorstel indienen. De financiële impuls is éénmalig.

‘De subsidie is gelijkaardig aan die van 2021 toen Brugge gaststad was voor het WK Wielrennen. Het principe is eenvoudig. De Stad ondersteunt financieel. De organisatie is in handen van Brugse inwoners of verenigingen. Sport werkt op die manier verbindend, wat de sociale cohesie in onze stad ten goede komt’, zegt schepen voor sport Franky Demon. Naast financiële steun voorziet de Stad promotionele mogelijkheden via de vele stedelijke communicatiekanalen.

Aanvragen

Kandidaten kunnen hun voorstellen indienen van 1 februari tot 1 maart 2023. Een aanvraag indienen zal eenduidig en eenvoudig zijn. Een professionele jury zal de projecten beoordelen, waarna kandidaten op de hoogte zullen worden gebracht van het bedrag dat wordt voorzien. Meer praktische informatie daarover volgt via de verschillende communicatiekanalen van de Stad, maar ondertussen kunnen verenigingen of organisaties al brainstormen rond leuke acties.

Schepen Franky Demon verduidelijkt: “De start van de Ronde van Vlaanderen is terug thuis in Brugge en dat willen we vieren, met alle Bruggelingen. Onze stad wordt opnieuw het kloppende hart van deze niet te versmaden wielerklassieker, én we weten dat vele Brugse harten kloppen voor de koers. Eén en één werden twee, vandaar deze subsidie. Er is bovendien heel wat expertise en knowhow aanwezig in de Brugse sportwereld. Dankzij deze bijkomende financiële steun kan die ook optimaal worden ingezet. Laten we er samen een niet te versmaden volksfeest van maken!”

Soulsister

De Stad pakt ook zelf uit met een reeks initiatieven, waaronder het concert van Soulsister op de Markt aan de vooravond van de Ronde, de Ronde voor wielertoeristen met start in Brugge op 1 april, een expo rond de Ronde trofee in het Stadhuis, lessenreeksen rond fietsen voor verschillende doelgroepen onder de noemer ‘De Brugse fietsschool’ en een ‘Strava art challenge’. De Brugse wieleravond in het Concertgebouw op 23 februari vormt eveneens een smaakmaker voor de Ronde op 2 april.

Tickets voor die avond zullen binnenkort beschikbaar zijn via https://www.brugge.be/de-brugse-wieleravond. De Stad werkt ten slotte ook samen met de Brugse handelaars om de stad in te kleden in het RVV thema. Meer informatie rond al deze initiatieven volgt zeer binnenkort. Hou onze communicatiekanalen in de gaten.