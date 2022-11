Arjen Decroo uit Adinkerke start het veldritseizoen in topconditie

Tweedejaarsnieuweling Arjen Decroo wil dit seizoen hoge toppen scheren in de cross. De pion van MJ Wood reed op de weg in functie van het veldritseizoen en hoopt daar nu de vruchten van te plukken.

Arjen Decroo begon op een aparte manier met crossen. Net als Remco Evenepoel ruilde hij zijn voetbalschoenen in voor een koersfiets. “Ik liep een vervelende liesblessure op en vond met de wielersport een nieuwe hobby. Tijdens een ritje met mijn vader kreeg ik de microbe voor het wielrennen te pakken. Ik besloot om mij in te schrijven bij de dichtstbijzijnde wielerclub (KVC Noordzeemeeuw, red.) en zo ging de bal aan het rollen.”

Dromen van ereplaatsen

De Adinkerkenaar is gebrand om zich te tonen tijdens de wintermaanden. “Ik hoop een constant seizoen te rijden. Het is de bedoeling om op regelmatige basis een knappe ereplaats uit de brand te slepen. Toptien-noteringen zijn mooi meegenomen, maar ik droom van talrijke podiumplaatsen. Volgend jaar word ik eerstejaarsjunior en daar kijk ik wel naar uit. Ik wil weten hoe ver ik sta, want de cross geniet mijn voorkeur. Ik werkte een wegprogramma af om in topconditie aan het veldritseizoen te kunnen beginnen. De mountainbike laat ik links liggen, want het is niet mijn ding.”

Idool Van Aert

“Mijn idool is Wout van Aert. Hij is voor mij de beste renner ter wereld. Van Aert is super allround en kan zo goed als overal winnen. Na zijn vreselijke val in de Tour-tijdrit rond Pau kwam hij sterker terug en dat getuigt van een enorme mentale weerbaarheid. Ik hoop ooit ook prof te worden, maar de weg is nog lang. Ik wil volgend seizoen opnieuw een stap voorwaarts zetten en dan zien we wel wat de toekomst brengt”, besluit Decroo. (IVDA)