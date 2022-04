Zaterdag titelfeest voor Vosta Staden A? “Klaar voor een stapje hogerop”

Vosta Staden A staat op een zucht van de titel in Promo 3B. Daarvoor moet het team van Bram Horrie zaterdag thuis wel winnen met 3-0 of 3-1 van het zesde geklasseerde AVC Harelbeke A.

Het vertrouwen zit alvast goed na de 3-2-overwinning op paasmaandag tegen titelconcurrent Bevo Beobank Roeselare C. “Het was een thriller van formaat”, beseft de 34-jarige hoofdcoach uit Roeselare. “De mentale strijd gaf uiteindelijk de doorslag, maar Bevo beschikt echt wel over een jonge talentrijke groep die het straks ook verdient om te promoveren. Het zal een nek-aan-nekrace worden tot op de slotspeeldag, waarbij de meer gewonnen wedstrijden het verschil zullen maken in ons voordeel.”

Vier jaar geleden kwam Bram bij Vosta toe. “Mijn opdracht was een ploeg klaarstomen om te promoveren. Twee jaar geleden heb ik in dat opzicht deels moeten herbeginnen aangezien enkele meisjes de Chiro boven Vosta verkozen, maar nu is onze ruime kern klaar om volgend seizoen in Promo 2 mee te draaien. Velen dromen al van eerste provinciale, maar ik wil geen stappen overslaan.” (SBR)

Zaterdag 23 april om 19.30 uur: Vosta Staden A – Harelbeke A.