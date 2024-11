Yara Dolphen voelt zich thuis bij Soncotra Poperinge

Na vier zeges kende Soncotra Poperinge een moeilijker vervolg met vijf opeenvolgende nederlagen. In de resterende matchen voor nieuwjaar hoopt de ploeg uit nationale 3 nog extra punten te sprokkelen om zo de kloof met de onderste twee ploegen groot genoeg te houden.

Soncotra Poperinge A speelt dit seizoen in de nationale reeksen en kan daarvoor onder meer rekenen op Yara Dolphen. De 19-jarige passeur kwam over van Vlamvo Vlamertinge. “Ik speelde er zo’n vijf jaar, waarvan de laatste twee jaar in de A-ploeg”, vertelt de Diksmuidse.

“Voordien was ik actief bij Diksmuide. Dit seizoen koos ik voor Soncotra Poperinge en ik ben bijzonder tevreden over mijn keuze. Ik voel me helemaal thuis. De sfeer in de groep is top en ik kan veel spelen.” Afgelopen weekend kreeg Soncotra het bezoek van co-leider Tent-Events Eevoc Ertvelde-Evergem A. “We verloren met 1-3, maar we hebben getoond dat we ons niet zomaar aan de kant laten zetten. Na twee mindere sets wonnen we set drie. In de vierde set hielden we lang gelijke tred, maar we bleven uiteindelijk zonder punten achter. Met Elckerlyc Zwevezele A uit en JTV Dero Zele Berlare A thuis hebben we nog twee wedstrijden dit kalenderjaar. In Zwevezele zijn we zeker niet kansloos. Dat zijn we trouwens tegen geen enkele ploeg. We speelden al tegen hen in de voorbereiding en met Luna en Zoë De Backere speelde ik vorig jaar nog samen bij Vlamvo. Het is ons doel om in de laatste twee matchen nog punten te sprokkelen. De eerste matchen in 2025 worden ook cruciaal. Gelukkig valt het aantal studenten mee in onze ploeg en zullen we in januari niet te veel afwezigen hebben. Zelf ben ik wel nog student: ik volg sociaal werk in Brugge”, geeft Yara nog mee. (API)

Zaterdag 30 november om 20 uur: Elckerlyc Zwevezele A Soncotra Poperinge A.