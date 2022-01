Xavier Melsens en Roepovo hervatten tegen Tievolley Tielt: “Ons ware gelaat te weinig kunnen tonen”

Na zes volleyballoze weken wordt bij Roepovo Poperinge volop uitgekeken naar de thuismatch en derby tegen leider Tievolley Tielt. “Los van de uitslag hopen we vooral om eindelijk weer in ons ritme te kunnen komen”, klinkt het bij coach Xavier Melsens.

De wedstrijd van vorig weekend bij VC Aalter werd omwille van corona uitgesteld, wat maakt dat Roepovo er een wel erg lange winterpauze heeft opzitten. “Het begint ondertussen echt de spuigaten uit te lopen”, zucht Xavier Melsens. “Je kan een hele week bezig zijn met de wedstrijdvoorbereiding om dan op vrijdag te vernemen dat de match niet doorgaat. Er kruipt heel wat tijd in de scouting van de tegenstanders, terwijl dat de voorbije maanden al te vaak vergeefse moeite is gebleken. Zelf zijn we trouwens ook niet van het virus gespaard gebleven. Zo zijn Peter Verdru en Wannes Devloo out, en dat komt bovenop onze blessurelast. Ook op training worden we geconfronteerd met een beperkte aanwezigheid, waardoor het onmogelijk is om het ritme en de automatismen te behouden. We spelen zaterdag dan ook nog eens tegen Tievolley Tielt, een jonge en complete ploeg die snel en mooi volleybal brengt. Voor mij dus terecht de grote titelkandidaat in deze reeks. Wat wij daar tegenover kunnen brengen? In elk geval niet onze fanatieke thuisaanhang. (lacht) We beginnen zonder hoge verwachtingen aan de wedstrijd, al hopen we het hen toch zo moeilijk mogelijk te maken. Het wordt natuurlijk ook afwachten in welke gedaante Tievolley zich zal aandienen. Het kan best zijn dat ook zij met afzeggingen geconfronteerd worden.”

Geen degradatiezorgen

Roepovo hoeft zich met een ruime voorsprong op hekkensluiter VT Moeskroen geen degradatiezorgen meer te maken. Coach Xavier Melsens hoopt wel nog enkele plaatsen op te schuiven in de stand. “Ik zou ons ook graag eens een sterke reeks prestaties zien neerzetten. Ik zit met het gevoel dat we ons ware gelaat dit seizoen nog te weinig hebben kunnen tonen. Ik ben wel tevreden met hetgeen we in dit voor ons bijzonder complexe seizoen gepresteerd hebben. We hebben eigenlijk geen enkele wedstrijd op volle sterkte kunnen afwerken. Je mag ook niet vergeten dat dit voor ons een volledig nieuwe reeks is na de promotie twee seizoenen geleden. Als je dit alles mee in beschouwing neemt, zijn we zeker niet slecht bezig.” (TVI)

Zaterdag 22 januari om 19 uur: Roepovo Poperinge A – Tievolley Tielt.