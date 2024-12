Wivo Wingene bekert tegen Torhout

Wivo Wingene herpakte zich dit seizoen na een mindere start in derde nationale A en draait de laatste weken op volle toeren. Dat zal nodig zijn om door te stoten in de West-Vlaamse beker dames nationaal, waar het de degens kruist met VKt Torhout, dat zich bovenin tweede nationale bevindt.

“In het begin van het seizoen waren de resultaten wat minder, doordat we heel veel nieuwe speelsters in de ploeg hebben”, opent de 27-jarige setter Julie Mattheeuws uit Aalter. “Het was dus nog wat wennen om ingespeeld te raken op elkaar. Daardoor bleven de resultaten aanvankelijk wat uit, maar in de tweede helft van de heenronde hebben we echt wel mooie resultaten neergezet en het draait al veel beter. Wat dat betreft zijn we nu wel tevreden met hoe we teruggekomen zijn. We staan nu mee in de middenmoot, wat wel mooi is gezien de mindere start.”

De dames houden er een dubbel gevoel aan over. De eerste wedstrijd verloren ze met 3-2 op Waregem en dat was beter dan verwacht. “Daardoor dachten we dat we goed zouden meedraaien vanaf het begin, maar daarna ging het dan toch minder. Die dip hadden we niet verwacht. Maar in feite wisten we wel dat het een moeilijker seizoen zou zijn gezien de omstandigheden.”

Revanche

Zaterdag treft Wivo de dames van Torhout uit tweede nationale voor de beker van West-Vlaanderen. “Torhout is zeker niet te onderschatten. We hebben er al een paar keer tegen gespeeld in de voorbereiding, dus we weten wat we mogen verwachten. We zullen ons beste volleybal moeten spelen. Zij draaien ook mee in tweede nationale en wij staan niet aan de top in derde nationale. Maar we zijn uit op revanche na alle keren dat we al tegen elkaar gespeeld hebben.”

Wivo zou al blij zijn om nu tegen Torhout te winnen en bekijkt het bekerverhaal wedstrijd per wedstrijd. “We kijken nog niet naar wat hierna komt”, besluit Julie Mattheeuws. (RV)

Zaterdag 14 december om 20.30 uur: Wivo Wingene A – VKt Torhout A.