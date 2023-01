Na enkele jaren afwezigheid door corona pakte Vlamvo Vlamertinge onlangs weer uit met zijn recreatief kersttoernooi. De Blauwers (op de foto in het blauw) trokken aan het langste eind in de Inne Barroo Cup. ZVC Deux (in het wit) mocht de beker in de lucht steken in de Gouden Brander Cup. In totaal namen twaalf ploegen deel. De organisatoren blikken terug op een geslaagde editie. (IVDA/gf)