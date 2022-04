Wie gaat dit weekend naar huis met de beker?Zes bekerfinales voor Knack Roeselare, vier voor Bevo Beobank Roeselare

Na twee jaar corona-annulatie worden zaterdag de jeugdbekerfinales in Roeselare en op paasmaandag in De Haan de provinciale senioresfinales afgewerkt.

Jeugdbekerfinales

Knack is zaterdag op Schiervelde niet alleen organisator van de jeugdbekerfinales, maar speelt ook vier van de vijf finales bij de jongens. Te beginnen met de U11 die het om 10.30 uur opneemt tegen Moorslede. Alleen bij de U13 kon Knack dat finaleticket niet afdwingen. Om 14 uur neemt VT Lendelede het op tegen Rembert Torhout, dat in de halve finales Knack elimineerde.

Zowel bij de U15 (16 uur) als U17 (18 uur) betwisten Knack en Rembert onderling de beker. Rembert is in beide reeksen al zeker van de provinciale titel met een straat voorsprong op Knack. Al is de samenstelling van bekerploeg niet altijd dezelfde als van het competitieteam. Om 20 uur wordt de finale bij de U19 afgewerkt en daarin is Knack, dat in de halve eindstrijd Rembert elimineerde, de favoriet tegen Menen.

Bij de meisjes telt Bevo drie finalisten. Bij de U15 (16 uur) is kampioen Vlamertinge de opponent, bij de U17 (18 uur) is Bevo de underdog tegen kampioen VKt Torhout en bij de U19 (20 uur) is Tievolley Tielt de tegenstrever.

Seniores

Paasmaandag organiseert Volley De Haan in sporthal Haneveld de finales bij de seniores. Om 13 uur al is tweedenationaler Knack B de underdog tegen eerstenationaler VT Marke-Webis dat de twee laatst georganiseerde bekers won.

Bij de dames (15 uur) die in nationale aantreden is eerstenationaler Bevo Beobank Roeselare A de favoriet tegen tweedenationaler VKt Torhout.

Provinciaal kampioen Knack C ten slotte neemt het als orgelpunt van die volleybalapotheose om 19.30 uur op tegen reeksgenoot Ruddervoorde. Knack C, dat volgend seizoen in Nationale 3 aantreedt, aast op de dubbel titel-beker als afscheid aan het provinciaal volleybal. Dat doet bij de dames (17.30 uur) ook Elckerlyc Zwevezele tegen bijna vicekampioen Wevelgem.

(RBD)