Vosta Staden staat voor stevige topper

Zaterdagavond staat in Promo 1 van het damesvolleybal de topper gepland tussen Darta Bevo Roeselare C en Vosta Staden. De thuisploeg vertrekt als grote favoriet, maar ook de ploeg van coach Bram Horrie doet het niet slecht met een mooie derde plaats.

“Puur afgaand op zijn uitslagen moet Bevo Roeselare echt wel heel sterk zijn”, opent de Stadense coach.

“Voor ons zal het dus echt een goeie waardemeter zijn maar in principe zal het moeilijk zijn om daar iets te rapen. Voor het eerst dit seizoen zullen we dus zonder echte druk moeten spelen, finaal zien we wel waar we uitkomen. Het team zag ik dit jaar al één keer aan het werk op beelden. In vergelijking met vorig jaar zijn er enkele talentvolle meisjes doorgestroomd maar vervangen door evenzeer talenten uit eigen rangen. Het is dus weer een compleet team dat wellicht afstevent op het kampioenschap.”

En Vosta Staden? “Vorig jaar zijn we in ons eerste jaar in Promo 1 op een zevende plaats geëindigd. Zeker niet slecht als promovendus. Bedoeling van deze campagne is beter te doen en dus constant in de top vijf te staan. Voorlopig staan we goed op schema. Niet evident, want de kern werd toch lichtjes gewijzigd met twee vertrekkers. De vervangers heb ik nog niet gezien want de ene zit nog op Erasmus, de andere is nog geblesseerd. Pas vanaf januari zal ik dus op mijn sterkste zijn”, aldus Bram.

De Roeselarenaar is aan zijn achtste seizoen bezig bij Vosta Staden. “Voorlopig ben ik nog altijd even gemotiveerd als toen ik hier toekwam. Dat mag ook gezegd worden van de spelersgroep. Ook die komt nog altijd met volle goesting naar zowel de trainingen als de wedstrijden. We zijn dus zeker nog niet op elkaar uitgekeken”, besluit de gemeentearbeider in Staden. (SBR)

Zaterdag 23 november om 16 uur: Darta Bevo Roeselare C – Vosta Staden