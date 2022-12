Vosta Staden bekert tegen VT Lendelede A: “We hebben heel weinig te verliezen”

Zaterdagnamiddag speelt Vosta Staden voor de West-Vlaamse beker tegen VT Lendelede. Aangezien de bezoekers een reeks hoger voor het mooie weer zorgen, starten ze ook als favoriet. Toch neemt ook de Stadense coach Bram Horrie de strijdbijl op.

“Ik heb de prestaties van de tegenstander eens uitgelicht en in promo 1 slaan ze zeker geen mal figuur met hun huidige vijfde plaats. Zelf zien we het dus als een extra wedstrijd tegen een ploeg van een hoger niveau waaruit we veel kunnen leren. Vorig jaar stond voor de Beker dezelfde wedstrijd op de planning. Beide ploegen speelden toen nog een reeks lager. We verloren toen maar met 3-2 nadat we 0-2 waren voor gekomen. Ook nu starten we weer door het reeksverschil in elke set met een bonus van 2 punten. In spannende matchen kan dit wel eens bepalend zijn. Vosta zal zich dus niet zomaar naar de zogenaamde slachtbank laten leiden.” In de competitie loopt het meer dan goed voor Vosta. “Het gaat inderdaad verrassend goed. We staan momenteel op een gedeelde derde plaats en verloren in de heenronde nog maar twee keer. Zelfs tegen de huidige leiders uit Tielt hebben we gewonnen. We genieten echt van elk moment en proberen onze huidige ranking tot het einde te behouden.” De reserven staan zelfs aan de leiding in hun reeks. “Dat betekent dat geen enkel meisje zeker is van haar plaats. Niemand kan zich nu nog een verzwakking veroorloven en dat zorgt voor de goeie resultaten. Bedoeling is dan ook om nog lange tijd met deze groep door te gaan.” (SBR)

Zaterdag 17 december om 14 uur: Vosta Staden VT Lendelede.