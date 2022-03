Voorzitter Volley De Haan heeft heel wat toekomstplannen: “Stap voor stap groeien om ons doel te bereiken”

Het wordt de komende weken heel erg druk in de bestuurskamer van Volley De Haan. De provinciale bekerfinales worden immers door de club georganiseerd en daarenboven is het zo goed als zeker dat het damesteam over enkele weken kampioen wordt in Promo 3. Voorzitter Eric Van den Broucke en zijn assistenten hebben heel wat werk op de plank.

“We staan er inderdaad niet slecht voor met ons fanionteam. Ik weiger echter om nu al euforisch te doen, want die titel is nog niet binnen. De overwinning van vorig weekend op het veld van Balti Kortrijk is een serieuze opsteker, want hierdoor kunnen de Kortrijkse dames ons niet meer bijbenen. Er wacht ons komend weekend nog een dubbele confrontatie met Davolo Loppem. Als we beide partijen winnen, is de titel zo goed als binnen”, aldus een nuchtere voorzitter.

“We hadden eigenlijk nooit uit Promo 2 mogen zakken”, gaat Eric Van den Broucke verder. “Corona heeft ons toen de das omgedaan, maar daar kom ik liever niet meer op terug. Het is de bedoeling om op termijn terug een vaste waarde te worden in Promo 1. We zullen de huidige ploeg verder uitbouwen en zijn in vergevorderde gesprekken met enkele nieuwe speelsters. Maar we zullen niet overhaast te werk gaan. Stap voor stap groeien is de beste manier om ons doel te bereiken.”

Bekerfinales

“Op paasmaandag vinden de provinciale bekerfinales weer plaats in onze mooie sporthal en daar ben ik heel blij om. Er komen die dag immers meer dan 1.000 volleyballiefhebbers naar De Haan. Qua uitstraling voor onze club betekent dit heel wat. Door deze bekerfinales zetten we Volley De Haan terug op de kaart”, stelt Eric Van den Broucke.

Het blijft mijn droom om terug een herenploeg tussen de lijnen te brengen

Bij de organisatie van deze bekerfinales komt heel wat kijken en dat weet de voorzitter van de kustploeg maar al te goed. “We hebben door ons internationaal tornooi in augustus heel wat ervaring opgedaan met de organisatie van grote sportieve evenementen. Secretaris Koen Desendere heeft een draaiboek klaarliggen voor het rekruteren van sponsors, de catering en de organisatie van de ticketverkoop. We laten niets aan het toeval over.”

“Uiteraard zijn we heel blij dat de beperkende coronamaatregelen qua aantal toeschouwers en catering niet meer van toepassing zijn. Financieel is de organisatie van de bekerfinales meestal een meevaller, maar we zijn toch blij dat covid geen spelbreker is.”

Sportief heeft de voorzitter van de kustploeg nog heel wat plannen en ideeën. “Als bestuur spelen we met de gedachte om een tweede damesploeg in te schrijven in Promo 4. Het is de bedoeling dat onze U17-meisjes in dat team en op dat niveau nog wat groeien.”

“Het blijft ook mijn droom om over enkele jaren terug een herenploeg tussen de lijnen te brengen. De komende jaren kunnen onze U15-jongens op provinciaal niveau nog wat bijkomende ervaring opdoen, om later de basis te vormen van dat herenteam”, stelt de voorzitter van Volley De Haan. (PDC)