Voorzitter Jumpers Middelkerke blikt al bij al tevreden terug op voorbije seizoen: “We wisten dat we voor overgangsjaar stonden”

Ook voor beide fanionteams van Jumpers Middelkerke zit de competitie er zo goed als op. Wie enkel de resultaten als maatstaf neemt, zou geneigd zijn om te concluderen dat het een seizoen was om snel te vergeten. Voorzitter Jurgen Faillie (53) is echter een andere mening toegedaan.

“Niemand eindigt graag laatste in zijn reeks, maar we hadden vooraf ingecalculeerd dat het een overgangsjaar zou worden voor Jumpers A. Wanneer verschillende speelsters zwanger zijn en andere dames met langdurige blessures sukkelen, weet je dat het moeilijk wordt om het behoud te verzekeren.”

“Niettemin is het proces positief te noemen. Zo kregen verschillende jonge speelsters de kans om te proeven van volleybal op een hoger niveau dan ze eigenlijk gewoon zijn. Voor hun evolutie is dit een goede zaak. Die meisjes hebben ongelooflijk veel ervaring opgedaan, die hen volgend jaar goed van pas zal komen in Promo 3”

De voorzitter van Jumpers Middelkerke is een man met een duidelijke toekomstvisie en daar wijkt hij niet van af. “Ik blijf erbij dat onze visie primeert op de resultaten. We willen onze jeugdspelers alle kansen bieden om door te groeien en dat proces gaat soms gepaard met groeipijnen. Voor aanvang van het seizoen heb ik overal verkondigd dat we rekening moesten houden met een generatiewissel.”

“Onze ploeg in Promo 4 bestaat voor het grootste deel uit meisjes die normaal gezien nog in de jeugdreeksen spelen. We blijven echter consequent opteren voor het vroegtijdig doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie.”

Volley at school

Ondertussen blijft Jurgen Faillie inzetten op de jeugdwerking van Jumpers. “Na de paasvakantie trekken we naar alle Middelkerkse scholen om kinderen met ons project volleyball at school kennis te laten maken met deze sport. Een brede basis blijft belangrijk bij de uitbouw van onze club.”

“We focussen niet enkel op de fanionploegen, maar blijven investeren in de jeugdwerking. In deze optiek is de overgang van Jessie Verhaeghe (dit seizoen coach van Volley Bredene B, red.) heel belangrijk. Zij zal volgend seizoen de U15-ploeg begeleiden en haar kennis als ervaren libero delen met de speelsters van onze seniorenploegen”, besluit de enthousiaste voorzitter van Jumpers Middelkerke.

