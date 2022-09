Volley De Haan mikt op top drie: “Reeks is door elkaar geschud”

De dames van Volley De Haan beginnen zaterdag vol vertrouwen aan de nieuwe competitie. De bekeroverwinning van vorig weekend tegen VT Brugge A, een team dat in Promo 1 uitkomt, zit daar uiteraard voor heel veel tussen.

“Deze zege is uiteraard een opsteker voor de hele ploeg”, weet Kayleigh Decerf (28), die in het tussenseizoen overkwam van Packo Zedelgem. “We hebben in de voorbereiding al verschillende keren goed getraind en dat werpt zijn vruchten af. Ik weet dat het vorig seizoen wel eens anders was en dat er vaak speelsters ontbraken op training. Ondertussen is de spelersgroep versterkt en uitgebreid en kan de coach terugvallen op een ruimere kern.”

Trainersjob

Kayleigh Decerf speelde verschillende jaren bij Packo Zedelgem, maar op het einde viel de ploeg die in Promo 1 aantrad uit elkaar waardoor haar keuze voor Volley De Haan eigenlijk snel gemaakt was. “Ik had verschillende aanbiedingen van andere clubs, maar koos bewust voor Volley De Haan. Daarbij was vooral de afstand van mijn woonplaats Bredene en de combinatie met mijn trainersjob doorslaggevend. Ik wou immers heel graag aan de slag blijven als coach bij de meisjes van Slovo Brugge, die in Promo 3 aantreden. Doordat we bij De Haan altijd op zaterdagavond spelen, valt dat best te combineren.”

Ik had verschillende aanbiedingen van andere clubs, maar koos bewust voor De Haan

De lerares lichamelijke opvoeding geeft eerlijk toe dat er nog enkele verbeterpunten zijn, maar ze ziet haar ploeg dit seizoen meestrijden voor de ereplaatsen. “Ons samenspel moet nog beter worden, maar dat zal nog evolueren als we vaker samen trainen. We beschikken ook maar over één middenspeelster en dat kan een pijnpunt worden. Niettemin ben ik ervan overtuigd dat we Promo 2 probleemloos aankunnen. Deze reeks werd serieus door elkaar geschud en is minder sterk dan de voorbije jaren. De betere ploegen zijn immers allemaal gepromoveerd en heel wat teams uit Promo 3 zijn overgekomen. Ik weet niet welke de doelstellingen zijn van het bestuur, maar ik ben heel ambitieus. Net als onze coach ben ik voorstander om wedstrijd per wedstrijd te benaderen. We zien wel waar we uitkomen, maar ik mik op een plaatsje in de top drie.”

Tegen ex-ploeg

Zaterdag trekt Kayleigh Decerf met haar nieuwe club naar Packo Zedelgem, waar ze vorig seizoen aan de slag was. “Voor mij wordt het een wedstrijd als alle andere. Ik ken heel weinig speelsters uit die ploeg, want de meeste meisjes met wie ik vorig jaar samenspeelde, zijn gestopt of vertrokken. Uiteraard zou een overwinning tegen mijn vroegere club heel leuk zijn, maar dat geldt voor elke overwinning.” (PDC)

Zaterdag 17 september om 19.30 uur: VC Packo Zedelgem A – Volley De Haan A