VKt Torhout A op hoede voor staartploeg VC Heist: “Dergelijke ploegen mag je zeker niet onderschatten”

De dames van VKt Torhout A zijn er niet in geslaagd om een mooie reeks van vijf overwinningen op een rij verder te zetten. De verplaatsing naar leider Antonius Zoersel eindigde immers op een 3-1-nederlaag voor het team van coach Wim Vertenten (37). Zondag willen ze zich herpakken tegen VC Heist.

“We speelden vorig weekend zeker niet onze beste wedstrijd, maar ik blijf heel tevreden over de prestaties van mijn speelsters. Deze nederlaag doet niets af van het mooie parcours dat we dit seizoen afleggen. Er zit veel meer lijn in onze prestaties dan vorig seizoen. Heel wat speelsters zijn gegroeid en er steekt meer evenwicht in de ploeg”, zegt coach Wim Vertenten.

“Onze doelstelling was een regelmatig seizoen afwerken en dat lukt perfect”, gaat Vertenten verder. “We staan momenteel op een mooie tweede plaats achter het superieure Zoersel. Die ploeg heeft meer gestalte en power dan wij en is voorlopig iets te sterk voor ons. We moeten ons dit seizoen verder focussen op die tweede stek. Het zou een mooie prestatie zijn indien we op die plaats het seizoen zouden kunnen afsluiten.”

Topniveau

Het vlaggenschip van de Torhoutse damesvolleybalclub speelt ondertussen al enkele seizoenen in tweede nationale en dat is volgens Wim Vertenten de reeks waar zijn ploeg momenteel in thuishoort. “De club heeft een duidelijke toekomstvisie, maar ik weet niet of het bestuur ambieert om snel weer een reeks hoger te spelen. Ik weet dat enkele van mijn speelsters deze ambitie wel koesteren. Er is een serieus niveauverschil tussen eerste en tweede nationale en het heeft weinig zin om te promoveren met een ploeg die nog niet klaar is voor deze stap. De doorstroming van talentvolle jonge speelsters zit eraan te komen en dat is heel belangrijk. De jeugdopleiding bij VKt is van topniveau en dat opent perspectieven voor de toekomst. Het clubbestuur wil in de komende jaren immers zoveel mogelijk eigen jeugdspeelsters laten doorstromen naar het hoogste niveau.”

Niet onderschatten

Momenteel kijkt de coach van VKt A echter niet al te ver vooruit en focust hij op de wedstrijd van zondag tegen staartploeg VC Heist. “Het is belangrijk om na het verlies van vorig weekend de kopjes weer leeg te maken. Ik verwacht een sterk gemotiveerde tegenstander die vecht voor het behoud. Dergelijke ploegen mag je zeker niet onderschatten. Als we bovenaan willen blijven meedraaien, mogen we geen punten laten liggen tegen haalbare tegenstanders. In de heenronde hebben we dit steeds voor elkaar gekregen en dat moet in de komende wedstrijden ook lukken”, besluit Wim Vertenten. (PDC)

Zondag 29 januari om 18 uur: VKt Torhout – VC Heist A.