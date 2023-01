VBC Sint-Joris op weg naar top drie en promotie: “De ploeg verlaten? Ik zou de groep veel te veel missen”

VBC Sint-Joris A moest nipt de duimen leggen tegen Jumpers Middelkerke in een onderling duel voor de vierde plaats in Promo 3 B. Sint-Joris verloor de belle nipt met 14-16. Met dit gewonnen puntje blijven ze wel op een gedeelde vierde plaats met Middelkerke.

Receptiehoekspeelster Estée De Cuyper was na afloop van de match duidelijk ontgoocheld. “We mochten die vierde set nooit uit handen hebben gegeven”, sakkerde ze. “Maar plots stapelden de foutjes zich op aan onze kant en ging het niveau naar beneden, met als gevolg dat we tot een vijfde set werden veroordeeld en toen viel het dubbeltje, spijtig genoeg, aan de verkeerde kant voor ons.”

Ambitie bijstellen

Toch blikt Estée tevreden terug op de afgelopen matchen. “Bij aanvang van de competitie hadden we toch niet verwacht dat we zouden meestrijden voor een plaats in de top drie”, stelt ze. “We staan nu vierde en mogen toch onze ambitie een beetje bijstellen. Mochten we die top drie toch onverhoopt halen, dan zit een promotie naar promo 2 er misschien toch nog in. Maar eerst moeten we nog Slovo Brugge omzeilen. Thuis wonnen we met 3-0, maar ik herinner mij toch nog dat het niet zonder slag of stoot is gegaan. We zullen dus op onze hoede moeten zijn tegen deze verrassend sterke tegenstrever.”

Misschien is Estée wel bezig aan haar laatste seizoen bij Sint Joris. De studente Wetenschappen-Moderne Talen is ambitieus. “Onlangs ben ik gescout geweest door Wingene, een club die uitkomt in derde nationale, en ik wil zeker nog hogerop. Maar dan zou ik deze fantastische groep moeten verlaten en dat zie ik niet onmiddellijk zitten. De sfeer bij ons is subliem en dat zou ik toch wel missen”, besluit ze. (GD)

Zaterdag 21 januari om 20 uur: Slovo Brugge B – VBC Sint-Joris A.